İpşir Mustafa Paşa, XVII. yüzyılın ünlü devlet adamlarındandır. I. İbrahim (Deli) ve IV. Mehmet (Avcı) dönemlerinde çeşitli vilayetlerde valilik yapmış ve sadrazamlık mührünü ise 6 ay kadar elinde bulundurmuştur.



En büyük koruyucularından birisi olan Varvar Ali Paşa’nın üzerine gönderilmesi onun için büyük bir talihsizlik olmuştur. Çünkü padişah Deli İbrahim, Sivas valisi bulunan İbşir Paşa’nın güzelliği ile meşhur hanımının boşattırılarak saraya gönderilmesini istediğinde Varvar Ali Paşa buna karşı çıkmıştı. Şimdi, İpşir Paşa, namusunu kurtaran velinimetinin başını keserek İstanbul’a göndermekle (1648) aslında bir şan kazanmış olmuyordu.



1650 yılı sonlarında Abaza Hasan’ın ikinci isyanını bastırmak görevi İpşir Paşa’ya verildi. Ancak devletin akıl hocaları çoktu: “Ne yapıyorsunuz, bir Abaza’yı yakalamak için başka bir Abaza’ya görev veriyorsunuz. Ya ikisi birleşirler ve İstanbul üzerine yürürlerse ne yapacaksınız?” Bu sözler Devlet’e geri adım attırmaya yetti. İpşir Paşa görevden alınarak yerine Katırcıoğlu tayin edildi. Ancak İpşir Paşa bundan dolayı küserek emrindeki kuvvetlerle korkulan şeyi gerçekleştirdi ve Abaza Hasan Paşa’ya katıldı. Ankara ve Eskişehir’e kadar bütün Anadolu bu iki Paşa’nın hükmüne girdi. Artık onları durduracak bir başka güç de yoktu. Devlet iki asiyi sulh yoluyla durdurabildi ve İpşir Paşa Halep valisi olarak gönderildi, Abaza Hasan Paşa da Türkmen Ağalığı göreviyle sevindirildi.





İpşir Paşa’nın Halep’te devletin işleyişini düzenleyen bir nizamnâme hazırlattırması ve tayin ve azilleri kendince bir kurala bağlaması önemli bir adımdı. Ancak, devlete karşı şüphe içerisinde bulunan İpşir Paşa yanındaki “kapı halkını” azaltmaya yanaşmadı. Bu kadar çok insanı kendi cebinden besleyebilmesi mümkün olmadığından mecburen halktan kanunsuz vergiler toplattı. Yakın dostu Sadrazam Derviş Mehmet Paşa’nın isteği üzerine İstanbul’a gitmeyi ve Padişah’a bağlılığını bildirmeyi belki de kendisinin Varvar Ali Paşa’ya yaptıklarını düşünerek kabul etmedi.



Nihayet Sadrazamlık mührü İpşir Paşa’ya gönderildi. Ama İstanbul’da zemin son derece kaygandı. İpşir Paşa 4 ay İstanbul’a girmeye cesaret edemedi. İstanbul’daki dostları kendisine her yönden garanti verdiler. 1655 yılı Şubat’ında Üsküdar’a geldi ve nikâhlısı Ayşe Sultan’ın yalısına yerleşti.

İlk günler azil ve tayinlerle geçti. Ancak insanların hepsini memnun etmek neredeyse imkânsızdı. Kendisinin en büyük destekçisi olan Sipahiler saf değiştirerek Yeniçerilerle birleştiler. En büyük dostu gibi görünen Kara Murad Paşa da desteğini çekerek muhalifler arasına katıldı. Kapısında büyüttüğü Kürt Mehmet Ağa, düzenlenen ihtilâlin en ön saflarında Kara Murad Paşa’nın emrindeydi.

Sadrazam İpşir Mustafa Paşa’nın bütün destekçileri birer ikişer yanından uzaklaşmıştı. Şeyhülislâm’ı yanlarına çekemeyen asiler onu da “İpşir’in adamı” diye damgalayarak listeye dahil ettiler. Sonunda Padişahın huzurunda toplanan divanda İpşir koynundan mührü çıkararak padişaha teslim etti. Mührü eline alan Padişah Avcı Mehmet, “Gel Ağa, seni vezir ettim” diyerek mührü İpşir’in can düşmanına teslim etti. Artık koridora girilmişti ve olacak şeyler belli idi. Saray, sadrazamının öldürülmesini istemiyordu. Ancak onun yaşaması Murad Paşa için büyük risk idi. Bu yüzden Kürt Mehmet, Sultanahmet Meydanı’nı dolduran asilere işareti verdi: İpşir Paşa, teslim edilmedikçe meydanı boşaltmayacaklardı.



İpşir, kendisine telkin yapması için bir hoca gönderilmesini istedi. Bostancıbaşı, kendi kâtibi, pir-i mübarek bir kişi olan Koca Mahmut Efendi’yi gönderdi. Birlikte abdest alıp, namaz kıldılar, diz dize oturup dua ederlerken içeri iki cellad girdi. Celadlara vezir ve müftünün idam edilecekleri söylenmişti. Zavallı Koca Mahmut Efendi celladın kemendinden son anda kendisini kurtarabildi. “Subhanallah, ölü olsun, diri olsun böyle kimselerin yanına yaklaşmak ne muzır şeymiş” diye söylenmekteydi (Naimâ Mustafa Efendi, Târîh-i Naʿîmâ, c.IV, Ankara 2007, s.1616).



İbşir’in ise böyle bir şansı yoktu. Siyavuş adlı cellad İbşir’i boğup başını vücudundan ayırdı. Kesik başı bir peştamal ile Sultanahmet Meydanı’nı dolduran askere gönderdiler. Kürt Mehmet’in emri ile bir sipahi kesik başı bir mızrağın ucuna takıp akşama kadar türlü hakaretlerle meydanda dolaştırdı. Akşam üzeri Kara Murad Paşa’nın emri ile kesik baş getirtildi. Vücudu ile birleştirilerek cenaze namazı kılındı ve ilk hamisi olan Kara Mustafa Paşa türbesinde defn ettiler. Naima, tarihini yazdığı sırada bile ünlü olan mücevvezeli (kavuklu) mezar taşı daha sonra yol yapımı sebebiyle ortadan kaldırılmıştı (M. Aktepe, “İpşir Mustafa Paşa”, DİA, 22 (2000), s.376).

Sözün özü: Siyasette vefa çok az görülmüş ve besleyip yetiştirdiklerin bir gün karşına geçip can düşmanın olabilmişlerdir. İbşir Paşa, Varvar Ali Paşa’ya karşı kendisini nasıl haklı görmüşse, Kürt Mehmet ve Kara Murad Paşa da İpşir Paşa’ya karşı çıkmakta kendilerini haklı görmüşlerdir. Onların hesabını görmek de başka Kara Murad Paşa’lara görev olarak verilmiştir. Önemli olan “Devlet-i ebed-müddet”tir. Devletin bekāsıdır.