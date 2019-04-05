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5 Nisan 2019
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Apple'ın Eylül ayında iPhone 11 ile dünyanın karşısına çıkması bekleniyor; ancak şirketin asıl sürprizi üç kamerasıyla dikkat çeken iPhone 11 değil, iPhone XE adında 4.8 inç'lik minik ekrana sahip özel telefonu olacak.
Apple'ın Eylül ayında iPhone 11 ile dünyanın karşısına çıkması bekleniyor; ancak şirketin asıl sürprizi üç kamerasıyla dikkat çeken iPhone 11 değil, iPhone XE adında 4.8 inç'lik minik ekrana sahip özel telefonu olacak.
Teknoloji Haberleri

iPhone XE: Apple’ın en küçük telefonu geliyor

Editör Editör

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Apple’ın Eylül ayında iPhone 11 ile dünyanın karşısına çıkması bekleniyor; ancak şirketin asıl sürprizi üç kamerasıyla dikkat çeken iPhone 11 değil, iPhone XE adında 4.8 inç’lik minik ekrana sahip özel telefonu olacak.

Henüz Apple cephesinden bu konuda bir açıklama yapılmış olmasa da, Apple’a yakın kaynakların iddiasına göre Apple bugüne kadarki en küçük iPhone’u için kolları sıvamış durumda. 4.8 inç OLED ekrana sahip olması beklenen bu özel telefon, iPhone X’te olduğu gibi ana ekran üzerinde Home butonu yer almayacak. Aksine, Face ID teknolojisi ile birlikte gelmesi ve kullanıcısına tam ekran sunması bekleniyor.

7nm A12 işlemciden güç alması kuvvetle muhtemel iPhone XE’nin iPhone XR modellerinde gördüğümüz tek kamera yapısının bu cihazda da karşımıza çıkacağı konuşuluyor.

Daha küçük bir ekrana sahip olmasından dolayı iPhone XE, daha ucuza satılacak ve iPhone 11’in ucuz bir alternatifi olacak.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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