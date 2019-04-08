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8 Nisan 2019
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Milli raket İpek Soylu, Mısır'da katıldığı 15 bin dolar ödüllü turnuvada teklerde Belçikalı Magali Kempen'i 7-6 (2), 6-4 setlerle yenerek şampiyon oldu.
Milli raket İpek Soylu, Mısır'da katıldığı 15 bin dolar ödüllü turnuvada teklerde Belçikalı Magali Kempen'i 7-6 (2), 6-4 setlerle yenerek şampiyon oldu.
Spor Gündemi ve Haberleri

İpek Soylu’dan bir şampiyonluk daha

Editör Editör

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Milli raket İpek Soylu, Mısır’da katıldığı 15 bin dolar ödüllü turnuvada teklerde Belçikalı Magali Kempen’i 7-6 (2), 6-4 setlerle yenerek şampiyon oldu.

Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentindeki ITF 15K Turnuvası’nda tekler ve çiftlerde şampiyonluklarının ardından Soylu, yine Mısır’da katıldığı turnuvada Alman Hering’i 6-1 ve 6-1, İsviçreli Rushiti’yi 6-1 ve 6-2’lik setlerle yenerek finale çıkmayı başarmıştı. Bugün final için korta çıkan  Milli tenisçi İpek Soylu finalde Belçikalı Magali Kempen karşısında 7-6 (2),6-4’lük setlerle galip gelerek şampiyonluğa ulaştı. Milli raket Soylu bu turnuvada çiftlerde korta çıkmadı. 

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Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

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