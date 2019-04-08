İpek Soylu’dan bir şampiyonluk daha

Milli raket İpek Soylu, Mısır’da katıldığı 15 bin dolar ödüllü turnuvada teklerde Belçikalı Magali Kempen’i 7-6 (2), 6-4 setlerle yenerek şampiyon oldu.



Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentindeki ITF 15K Turnuvası’nda tekler ve çiftlerde şampiyonluklarının ardından Soylu, yine Mısır’da katıldığı turnuvada Alman Hering’i 6-1 ve 6-1, İsviçreli Rushiti’yi 6-1 ve 6-2’lik setlerle yenerek finale çıkmayı başarmıştı. Bugün final için korta çıkan Milli tenisçi İpek Soylu finalde Belçikalı Magali Kempen karşısında 7-6 (2),6-4’lük setlerle galip gelerek şampiyonluğa ulaştı. Milli raket Soylu bu turnuvada çiftlerde korta çıkmadı.

