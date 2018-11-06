Yeni bir araştırma, çoğu kullanıcının akıllı cihaz güvenliği konusunda endişelendiğini ancak bilinçsizlik nedeniyle yeterli önlem almadığını gösteriyor.

Yeni bir araştırmaya göre IoT cihazlara yönelik güvenlik risklerinden endişelenen çoğu kullanıcı, güvenliğin nasıl iyileştirileceği ve risklerin nasıl azaltılacağı konusunda yeterince bilgiye sahip değil. Her evde ortalama 6 internete bağlı cihazın bulunması ve kullanıcıların %65’inin bu sayının artacağını düşünmesi ise tehlikenin boyutunu daha da artırıyor. Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, internete bağlı cihazların güvenliği için 5 tavsiye paylaşıyor.

Kullanıcıların %25’i Hiçbir Önlem Almıyor

Araştırmaya göre kullanıcıların güvenlik konusundaki bilinçsizliği, IoT cihazların saldırılara karşı dayanıklı olamamasına yol açıyor. Araştırma, kullanıcılardan %23’ünün siber saldırıya uğradığını ancak dörtte birinin hala bir savunma girişiminde bulunmadığını gösteriyor.Güvenlik risklerinin nasıl azaltılabileceğini bilmeyen veya var olan güvenlik önlemlerinin yeterli olduğunu düşünen kullanıcılar, siber saldırganların şansını artırıyor. Kullanıcıların çoğu, bu konuda almaları gereken önlemleri bilmezken, çok az bir kısmı kendini güvende hissettiğini belirtiyor. Ayrıca her 5 kişiden 1’i, daha fazla siber güvenlik önlemi almanın zorluğundan şikayet ediyor.

Hackerlerin Şansı Her Geçen Gün Artıyor

Hem internet ağıyla hem de birbiriyle bağlantılı cihazlar, hackerler için yeni saldırı yüzeyleri oluşturuyor. Yapılan hataların başında güvenliğinden emin olunmayan ortak Wi-Fi ağlarına bağlanmak geliyor. Araştırmaya göre, hackerlerin restoran, otel veya havaalanları gibi mekanlardaki şifresiz Wi-Fi ağlarına kolayca bağlanabileceğini dikkate alınmıyor. Herkese açık bu ağlara bağlanarak kendilerini bir dizi riske maruz bırakan kullanıcıların %77’si bu durumun farkında olduğunu belirtiyor.

Kullanıcılar en çok hackerlerin, internet ağlarında bir sızıntı yaratarak kişisel bilgilerini çalmasından korkuyor. Buna rağmen, her 10 kişiden 1’i, siber tehlikelerden korunmak için nereden tavsiye alacağını bilmiyor.

İnternete Bağlı Cihazları Güvenli Kılacak 5 Tavsiye

Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, internete bağlı cihazlarını güvende tutabilmeleri için kullanıcılara 5 önemli güvenlik tavsiyesinde bulunuyor.

• İnternete bağlı bir cihazı satın almadan önce cihazın güvenilirliğinden ve bu cihazın nasıl çalıştığını tam olarak anladığınızdan emin olun. İnternete nasıl bağlanır, hangi verilere erişebilir, bu verileri nerede saklar ve hangi koşullar altında bu verileri kullanır öğrenin.



• Güvenlik ve gizliliği artırın. Cihazla birlikte gelen varsayılan şifreleri, eşsiz ve karmaşık bir şifre ile değiştirin. Kablosuz yönlendiriciler de dahil olmak üzere tüm cihazlar için güçlü şifreler kullanın.

• Eğer mümkünse akıllı televizyonunuzu ayrı bir ağda izole edin. Eğer kamerası varsa kullanmadığınız zaman kapalı olduğundan emin olun ve sadece üretici tarafından yetkilendirilmiş uygulamaları yükleyin.

• Evin içerisindeki cihazların güvenlik durumu, kimler tarafından kullanıldığı, yazılımın üretici tarafından düzenli bir şekilde güncellenip güncellenmediği ve en önemlisi de ne sıklıkla saldırıya uğradığı konularında güncel kalın.

• Tüm cihazlarınız için zararlı yazılımları, kimlik avı ve saldırı girişimlerini tespit edip engelleyecek akıllı bir güvenlik çözümü kullanın.