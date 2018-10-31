Apple, bugün New York’ta düzenlediği etkinlikle birlikte iOS 12.1 güncellemesi için düğmeye bastı. Bu akşam saatlerinde yayınlanan güncelleme bakın beraberinde hangi yenilikleri getiriyor?

iOS 12.1 güncellemesi bu akşam yayınlandı. Peki yeni güncelleme ile birlikte ne değişiyor?

iOS 12.1; Grup FaceTime özelliğinin yanı sıra 70 yeni emoji ve iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR için eSIM ile Çift SIM desteği ekliyor. Bu güncelleme, kararlılık iyileştirmeleri ve sorun gideren minör düzeltmeler de içeriyor.

Grup FaceTime

Aynı anda 32 kişiyle hem görüntülü hem de sesli görüşme desteği ekleniyor.



Konuşmalarınızın özel kalması için uçtan uca şifreleme desteği de geldi.



Grup FaceTime özelliğini doğrudan Mesajlar uygulamasından artık başlatabiliyorsunuz ya da dilediğiniz zaman aktif bir aramaya katılabiliyorsunuz.



Emoji

Yeni güncelleme ile kızıl, kır, kıvırcık saçlı ve saçsız yeni karakterler, daha fazla duygu ifade eden gülen yüzler, daha fazla hayvan, spor ve yiyecek emojisi de dahil olmak üzere 70’in üzerinde yeni emoji eklendi.



Çift SIM desteği

iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR aygıtlarında iki telefon numarasının kullanılmasına izin veren eSIM ile Çift SIM özelliği de bu güncelleme ile geldi.



Diğer iyileştirmeler ve sorun gidermeler

iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR için Kamera önizleme alanına Derinlik Denetimi özelliği ekleniyor,



iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR için hücresel bağlantıyı iyileştiriyor,



Face ID veya Touch ID ile çocuğunuzun Ekran Süresi parolasını değiştirme ve sıfırlama özelliği ekliyor,



iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR aygıtlarında önden çekilen fotoğraflarda en keskin referans çerçevenin her zaman seçilmemesi ile ilgili sorunu çözüyor,



İki kullanıcı aynı Apple kimliğiyle birden fazla iPhone’da giriş yaptığında mesajların tek bir konu grubunda birleştirilmesine neden olan sorunu çözüyor,



Bazı sesli mesajların Telefon uygulamasında görünmesini engelleyen sorunu çözüyor,



Telefon uygulamasında telefon numaralarının ilgili kişi adı olmadan görünmesine neden olabilen sorunu çözüyor,



Ekran Süresi’nin etkinlik raporunda belirli web sitelerini rapor etmesini engelleyen sorunu gideriliyor,



Aile Paylaşımı’nda aile üyesi eklemeye ve silmeye engel olabilen sorunu çözüyor,



iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus aygıtlarında aygıtın beklenmedik bir şekilde kapanmasını engelleyen bir performans yönetimi özelliği ve telefon beklenmedik bir şekilde kapanırsa bu özelliği etkisizleştirme seçeneği ekliyor,



Pil Sağlığı’nın iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR aygıtlarında özgün bir Apple pilinin olup olmadığını denetleyemediğini kullanıcıya bildirmesi özelliğini ekliyor,



Kamera, Siri ve Safari uygulamalarında VoiceOver’ın güvenilirliğini iyileştiriyor,



Bazı kurumsal kullanıcılar için MDM Aygıt Kaydının Geçersiz Profil hatası bildirmesine neden olabilen sorunu gideriyor.