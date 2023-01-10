İOM Vakfı, Bağışçılarını Benzersiz Bir Kitap Projesiyle Buluşturuyor; Kafe Anjelika-Ne Müziksiz Ne Yemeksiz

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Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Anjelika Akbar, bu projede mutfağa girdi. Her bir yemeğin tarifinin yanı sıra öyküsünü ve hazırlarken dinlediği müziği paylaştı. Sanat eseri kıvamındaki kitaptan sınırlı sayıda basıldı.

Yemeklerin hazırlanışı ve fotoğraflanması sırasında İOM Vakfı kurucu Başkanı Yasemin Conker de hazır bulunarak çalışmalara destek verdi.

Yemek tariflerinin danışmanlığını Anjelika Akbar’ın annesi Galina Rosenbaum Timchenko yaparken, fotoğrafları Anjelika Akbar’ın başarılı bir fotoğrafçı olan oğlu Yürek Akbar çekti. Yürek Akbar’ın asistanlığını kardeşi Timur Tarman yaptı.

Çekimler Anjelika Akbar’ın evinde ve bahçesinde gerçekleştirildi, fotoğraflarda sanatçının ailesinden kalan objeler kullanıldı.

Akbar, her bir yemeği hazırlarken kafasının içinde duyduğu müziğin QR kodunu tarifle aynı sayfada paylaştı.

Tasarım, editörlük ve redaksiyon hizmetleri Boyut Yayın Grubu ortaklarından Murat Öneş tarafından gerçekleştirildi.

Sınırlı Sayıda basılan kitabı, www.iomvakfi.org.tr’den İOM Vakfı’na bağışta bulunarak edinebilirsiniz.

İOM-İyi Olmak Mümkün Vakfı, Türkiye’nin her yerinde eğitim, kültür, sanat, spor ve sağlık alanlarında hem ülkemize hem de bireylere katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur.