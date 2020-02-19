Dünya Sağlık Örgütü’nün 2019’da yayınladığı intihar raporunda, dünyada her yıl yaklaşık 800 bin kişinin intihar ettiği, bir diğer deyişle her 40 saniyede bir kişinin yaşamını sonlandırdığı belirtiliyor.

Raporda, şu bilgiler de yer alıyor:

-İntihar, 15-29 yaş arasındaki gençlerde yol kazalarının ardından en büyük ikinci ölüm nedeni.

-İntiharın en yaygın olduğu ülkeler sırasıyla Hindistan, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Japonya.

-Dünya genelinde erkek intihar oranı kadınlara kıyasla daha fazla. Kadınların erkeklerden daha fazla intihar ettiği ülkeler ise Bangladeş, Çin, Fas ve Myanmar.

-Kişileri intihara genellikle aile içi anlaşmazlıklar, akıl hastalıkları, ekonomik sıkıntı ve bunalımlar sürüklüyor.

-Çiftler arasında şiddet olaylarının yaşanması, iş kaybı, çocukluk döneminde taciz ve baskıya maruz kalınması, alkol ve esrar kullanımı da insanların yaşamlarını sonlandırmasına neden olan önemli faktörler arasında.

-İntihar edenlerin yüzde 20’si ilaç ve zehirli kimyasallar kullanıyor.

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Gelelim, bize…

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2018 yılına ait verileri şöyle:

-3161 kişi intihar etti, yani ortalama olarak her 3 saatte 1 kişi yaşamına son verdi.

-432 ölümle en fazla intihar vakası İstanbul’da yaşandı.

-Ankara’da 194, İzmir’de186, Bursa’da119, Konya’da 103 intihar oldu.

-En az intihar yaşanan kentler ise şöyleydi: Bayburt (1), Artvin (4), Kilis (4), Erzincan (5), Gümüşhane (5).

-İntihar sonucu ölenlerin 2391’i erkek, 770’i kadındı. Yani erkeklerin oranı yüzde 75.64, kadınlarınki yüzde 24.36 olarak saptandı.

-3161 olaydan 1155’inin nedeni belirlenemedi. Belirlenen nedenlerse sırasıyla şöyle açıklandı: Hastalık (677), geçim zorluğu (246), aile geçimsizliği (129), hissi ilişki ve istediği ile evlenememe (86), ticari başarısızlık (6), öğrenim başarısızlığı (1). 861 vaka ise diğer kategorisinde değerlendirildi.

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Sonuç olarak diyeceğim şu:

İnsanlık olarak Korona’yla elbette yoğun biçimde mücadele edelim, bu hastalığın aşısını ve ilacını bulmaya çalışalım, koruyucu önlemleri alalım.

Ama bunları yaparken, Korona’dan daha öldürücü olan intiharları da unutmayalım, bu büyük salgını önlemek için de gerekli önlemleri bir an önce lütfen alalım.