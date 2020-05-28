29 Mayıs 1960.

Bir diğer deyişle, 27 Mayıs askeri darbesinden iki gün sonra…

Namık Gedik, devrik iktidarın İçişleri Bakanı olarak Ankara’daki Harp Okulu binasının üçüncü katındaki bir odada gözaltında tutuluyordu.

Üzerinde ağır bir baskı vardı.

Darbeciler, gözaltındakiler arasında özellikle onu hedef seçmişlerdi.

Hakaretler yağdırıyor, küfürler ediyor, hatta dayak atıyorlardı.

Bir iddiaya göre bu davranışlara dayanamadı ve pencereye yöneldi, “Ya Allah” diyerek kendini boşluğa bıraktı.

Düştükten birkaç dakika sonra hayatını kaybetti.

Üzerinden çıkan eşyalar şunlardı:

İki adet Bafra sigara paketi, bir adet Amerikan sigara paketi, bir Omega marka saat, 152.5 lira para ve içinde “Melahat” (eşi) yazılı bir alyans.

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31 Mayıs 1960 tarihli Vatan gazetesi “Namık Gedik intihar etti” manşetiyle çıktı.

Haberin spotunda, “Sabık iktidarın İçişleri Bakanı’nın ani sinir buhranı sonunda canına kıydığı resmi bir tebliğle bildirildi” ifadesi dikkat çekiyordu.

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Namık Gedik’in atladığı iddia edilen pencerenin altında nöbet tutan nöbetçi subay olayı gazetecilere şöyle anlattı:

“Cam kırılmasından hasıl olan bir gürültü duydum. Ve düşen bir şeyin sesiyle yerimden fırladım ve vaka mahalline koştum.

Namık Gedik takriben 10 metre kadar yükseklikte olan odasının penceresinin altında yatıyordu. Başının üzerine düştüğü belli idi. Yığılmış bir vaziyetteydi. Yaşıyordu ve soluk soluğa idi. Ensesinden kan akıyordu.

Derhal cankurtaran çağırdım. O sırada tek kelime bile söylemedi. Cankurtarana konulurken de can verdi.”

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Evet, darbecilerin yayınladığı bildiride “Namık Gedik intihar etti” deniyordu ama acaba gerçek böyle miydi?

Kızı Ayla Gedik Sepici, 20 Aralık 1993 tarihli Milliyet gazetesinde Şule Çizmeci imzasıyla yayınlanan haberde, 27 Mayıs ve sonrasında yaşadıklarını şöyle anlattı:

“27 Mayıs sabahı evimize dipçiklerle girdiler. Babamı evden Hayrettin Erkmen’le birlikte aldılar. Dışarıda evimize doğru tanklar çevrilmişti. Babam, Harp Okulu’na götürüldü.

29 Mayıs gecesi kapı çalındı. Ben açtım. Bir gazeteci vardı karşımda. ‘Babanız öldü’ dedi.

Babamı 15 gün morgda tuttular. Cenazesini göstermediler. Cenazesi için ailesinden 6 kişiye izin verildi.

Babamın intihar ettiği söylendi. Harp Okulu’nda kaldığı çift camlı pencereden kendisini aşağıya atmış. Öyle söylediler.

Ölürken üzerinde olan giysileri bize göstermediler.

Öldüğü günün sabahı bizden istediği çamaşırları, pijamayı, elektrikli tıraş makinesini, kağıt ve kalemi yollamıştık. İntihar edecek bir insan neden bu hayata bağlılık göstergesi olan eşyaları istesin ki…”

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Namık Gedik’in bir diğer akrabası Nurhan Demirağ ise, 27 Mayıs sonrası neler yaşadıklarını 8 Ekim 1993 tarihli Hürriyet gazetesinde şöyle anlattı:

“Eniştem Namık Gedik, Harp Okulu’nda gözetim altında tutulduğu odanın penceresinden intihar etme amacıyla atlamadı. Birileri tarafından süngülenerek öldürüldükten sonra kargatulumba pencereden aşağı atıldı.

Cenazeyi teyzem Melahat Gedik, oğlu Arda Gedik, kızı Ayla Gedik, eniştem Salih Zeki İpekoğlu, ablam Ayhan İpekoğlu ile almaya gittiğimizde bize merhumun cesedini göstermediler dahi.

Bir askeri tim nezaretinde mezarlığa götürüp gömdük.

Kimi gömdüğümüzü bile anlamadık.

Gömdüğümüz kişi Namık Gedik miydi, yoksa bir başkası mıydı? Hâlâ bilmiyoruz.

Seneler sonra mezarını yaptırırken lahit aralığından elimi sokup kafatasını incelememi söyledi teyzem. Zira elmacık kemikleri çıkık olduğu için el yordamıyla bile mezarda yatan kişinin Namık Gedik olduğunu anlayabilirdim belki.

Elimle yoklamama rağmen anlayamadım.”