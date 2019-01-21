İnternot Olmaya Var mısın projesi hayata geçirildi...

Google Türkiye, uzun yıllardır sürdürdüğü çabalara bir halka daha eklemek amacıyla hayata geçirdiği “İnternot Olmaya Var mısın?” platformunu duyurdu.

“İnternot Olmaya Var mısın?” projesinin tanıtımı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Ömer Fatih Sayan ve BTK Başkanı Sayın Ömer Abdullah Karagözoğlu’nun katılımıyla düzenlenen bir basın toplantısıyla gerçekleştirildi.

Interland ile çocuklar hem oyun oynayıp hem intenet hususunda çok faydalı bilgiler edinebiliyor…

Dijital dünya çocuklarıyla anne-babalar arasında diyalog köprüsü

Çocukların dijital vatandaşlık ve güvenlik konusunda bilinçlenerek çevrim içi dünyayı güvenle keşfede bilmeleri. Yaratıcılıklarını geliştirmelerine yönelik “Internot olmaya var mısın?” projesinin bir başka önemli amacı ise. Dijital asırda dünyaya gelen 6-12 yaş grubu çocukların yanı sıra, ailelerine ve öğretmenlerine de ulaşılması. Nesiller arasında mevcut dijital diyaloğun güçlendirilmesini sağlamak.



Interland – Çocuklar İnterland’de oyun oynayarak İnternot olma yolunda ilerleyebilirler. İnterland, çocukların dijital güvenlikle ilgili önemli dersler konusunda uygulamalı alıştırma yapmasını sağlayan dört zorlu oyundan oluşan online bir maceradır. (Google’dan Alıntı)

“Internot olmaya var mısın?” projesinin üç temel unsuru bulunuyor. Çocuklar için dijital vatandaşlık kaideleri ve internette güvenlik ipuçları üzerine kurgulanmış bir oyun platformu olan “İnterland” bulunuyor. Çocuklar İnternotları farklı oyun kurgularında takip ederek bilinçleniyor. Bilgileniyor ve yaratıcılıklarını kullanarak güvenlik alanlarını oluşturarak dijital vatandaşlığın temel esaslarını öğreniyorlar. Proje kapsamında ek olarak kılavuz durumunda bilgilerin bulunmuş olduğu “Dijital Vatandaşlık ve Güvenlik eğitim Kitapçığı“. Aile içindeki bütün canlar tarafından imzalanması beklenen “İnternot Olmaya Var mısın?” taahhüdü yer alıyor.

Aileler internet güvenliği konusunda sohbetler etmeleri ve anne babaların, esas noktaları inceleyip bu taahhüdü birlikte kabul etmeleri amaç. Tüm ailenin bu konuda aynı bakış açısına sahip olmasını sağlayabilirler.

İnternot Olmaya Var mısın projesi hayata geçirildi…

İnternot olmanın ilkeleri

“İnternot Olmaya Var mısın?” platformunda, çocukların oyunlarla deneyimleyerek öğrenmesi ve içselleştirmesi hedeflenen önemli maharet ve davranışlar arasında aşağıdaki başlıklar yer alıyor;

İnternet’te paylaşım yaparken itinalı olmak

Çevrim-içi dünyada oluşabilecek tuzaklar konusunda bilinçlenmek

Özel bilgilerini sebep ve niçin koruyacaklarını anlamak

İnternet ortamında diğer kullanıcılarla girdikleri etkileşimlerde nazik ve düşünceli olmak

Şüphe uyandıran durumlarla karşılaştıklarında ise durumu gecikmeden büyükleri ile paylaşmak

Anadolu’nun İnternotları ile bir araya gelinecek

Proje kapsamında İstanbul’un yanı sıra Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Konya, Kayseri, Samsun ve Trabzon olmak suretiyle. Toplam 10 ilde düzenlenecek aktiviteler le dijital okuryazarlık ve cesaretli web kullanımı konularında farkındalığın daha da yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Google İnternot Ol için hazırladığı web sitesi BEINTERNETAWESOME faaliyette…