İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı

Selim KAYA/MARDİN, (DHA)- İSTANBUL’da yaşayan Selahattin Aydemir (27), internet sitesi üzerinden satışa çıkardığı otomobilini, Ankara’ya götürüp, 85 bin TL karşılığında anlaştığı E.Ş.’ye, ekspertize götürmesi ve eksik olan parayı tamamlayıp getirmesi için teslim etti. E.Ş., Aydemir’e, arkadaşı A. ile geldikleri araçta beklemesini söyleyerek ayrıldı. Bu sırada yandaki büfeye su almaya giden Aydemir, arkasını döndüğünde A.’nın geldikleri araçla gittiğini gördü. Dolandırıldığını anlayan ve karakola giderek şikayetçi olan Aydemir, aracını satmak isteyenlere de uyarıda bulunarak, “Beni mağdur ettiler. Aracımın bulunmasını istiyorum. Kaparo bile vermiş olsa, kesinlikle ve kesinlikle hiçbir şekilde güvenmeyin” dedi.

İstanbul Bahçelievler’de yaşayan Selahattin Aydemir, 61 FJ 623 plakalı 2013 model otomobilini satmak için bir internet sitesine ilan verdi. Bir süre sonra o ilana Ankara’da yaşadığını söyleyen E.Ş.’den cevap geldi. Aydemir, 85 bin TL karşılığında anlaştığı kişilere otomobilini teslim etmek için İstanbul’dan Ankara’ya gitti. Etimesgut ilçesinde E.Ş. ve arkadaşı A. ile buluşan Aydemir, bu kişilerle bankaya gitti. E.Ş.’nin verdiği paranın eksik olduğunu gören Aydemir, parayı ona geri vererek tamamlamasını istedi. Bunun üzerine E.Ş. de otomobili hem ekspertize götüreceğini hem de eksik parayı getireceğini söyleyerek, A. ile bir yerde beklemelerini söyledi. A. ve E.Ş.’nin beraber geldikleri araçta beklemeye başlayan Aydemir, büfeye ve ATM’ye gideceğini söyleyerek araçtan indi. Bir süre yürüdükten sonra arkasına bakan Aydemir, A.’nın da araçla birlikte gittiğini gördü. Dolandırıldığını anlayan Aydemir, karakola giderek şikayette bulundu.

‘ARKAMI DÖNDÜĞÜMDE KAYBOLMUŞTU’

Hasta ziyareti için Mardin’in Kızıltepe ilçesine giderken, yol üstünde Ankara’da da aracını satıp, öyle gitmeyi planladığını anlatan Aydemir, “Aracımı bir internet sitesinde satışa çıkarmıştım. Sonra bu arkadaşlarla tanıştık. 85 bin TL’ye anlaştık. Aracımın kredi borcu vardı. Onlara söyledim. Bir kısmını kredi borcunu ödedikten sonra geri kalan kısmını da satıştan sonra benim hesabıma göndereceklerini söylediler. Ben de kandım onlara. Etimesgut’ta görüştük. Para çekeceklerini söylediler. Bankaya gittik. Çıktıktan sonra parayı, saymam için verdi. Paranın eksik olduğunu gördüm. Geri verdim. Ya paramı tam verin ya da aracımı başkasına satacağım dedim. E.Ş. bana, ‘Sen arkadaşımla git. Bir yerde bekleyin, ben geliyorum’ dedi. Hem arabayı bir ekspertize göstereceğini hem de eksik olan parayı evden alıp getireceğini söyledi. O aracı aldı, gitti, ben de onun arkadaşının arabasıyla bir büfeye uğradım. Oradan bir ATM’ye de uğramam lazımdı. Ona 5 dakikaya geleceğimi söyleyip ayrıldım. Arkamı döndüğümde kaybolmuştu. Beni dolandırdıklarını anlayınca 155’i aradım. Eryaman’da polis karakoluna gittim ve durumu anlattım” diye konuştu.

‘BENİM BAŞIMA GELEN SİZİN BAŞINIZA GELMESİN’

Otomobilin kredi borcu olduğunu yineleyen ve ödeyemediğini dile getiren Aydemir, şunları söyledi:

“Şu an kredimi ödeyemiyorum. Vergi borçlarım var. Ben bu arabayı satmak için uğraşıyordum. Arabamı satıp, borçlarımdan kurtulacaktım. Beni mağdur ettiler. Aracımın bulunmasını istiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle kaparo bile vermiş olsa hiçbir şekilde güvenmeyin. Çünkü işleyişler çok uzun sürüyor. Karakol olsun, savcılık olsun. Uğraştığınızla kalıyorsunuz. Hiçbir şekilde güvenmeyin. Ekspertize bile giderken mutlaka yanınızda birileri bulunsun. Hiçbir zaman tek gitmeyin. İşiniz çıksa bile arkadaşınız orada beklesin. Yoksa benim gibi mağdur olursunuz. Benim hastam vardı. Bir an önce satıp, kurtulup, gideyim diye biraz acele ettim ama iyi niyetimi suiistimal ettiler. Allah’a havale ediyorum. İnşallah bir an önce bulunur ve cezalarını çekerler.”

