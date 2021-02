İnternetten aldığı hayvanlar öldü, dolandırıcılık suçlamasında bulundu

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS’ın Arpaçay ilçesine bağlı Bardaklı köyünde Mesut Aktaş (29), internet sitesi üzerinden görüştüğü besiciden tanesi 2 bin liraya satın aldığı 9 buzağıda da sağlık sorunu yaşadı. Buzağılardan 4’ünün öldüğünü, 2’sinin hastalık nedeniyle tedaviye alındığını, 3’ünü de ilaç ve serumla ayakta tutmaya çalıştığını belirten Aktaş, dolandırıldığını öne sürerek Cumhuriyet Savcılığı’na şikayette bulundu.

Arpaçay ilçesine bağlı Bardaklı köyünde yaşayan, evli ve 2 çocuk babası Mesut Aktaş, sosyal medyada hayvan alım satımıyla ilgili ilan gördü. Samsun’da besicinin, buzağılarını tanesi 2 bin 500 liradan sattığını öğrenen Aktaş, telefon numarasını arayarak görüştü. Aktaş, yaptığı görüşme sonrası 9 buzağıyı tanesi 2 bin liradan satın aldı.

Anlaşmanın ardından 9 buzağı, Mesut Aktaş’ın yaşadığı köye akşam saatlerinde kamyonla nakledildi. Aktaş, iddiaya göre, hayvanları satan kişiyle sözleşme imzalamadan ücretini teslim etti. Ahıra bıraktığı hayvanları incelemeye giden Aktaş, kulak küpelerinin olmadığını fark etti. Aldığı kişiyi telefonla arayan Aktaş, “Ben onları söktüm, ilçe tarıma teslim edeceğim” cevabı üzerine konuyu araştırmadı. Bir süre sonra buzağılar, rahatsızlanmaya başladı. İlçedeki veteriner hekime kontrol ettiren Aktaş, hayvanların ishal olduğunu öğrendi. Halsizleşen hayvanların iyileşmesi için ilaç ve serum tedavisine başlandı. Uygulanan tedaviye rağmen 9 buzağıdan 4’ü öldü, 2’sinin tedavisi veteriner hekim tarafından sürdürülüyor. Kalan 3 buzağıya da ilaç ve serum tedavisi yapılıyor.

İnternet üzerinden gördüğü ilanın ardından hayvanları satın aldığını anlatan Mesut Aktaş, “Bundan 10 gün önce internet aracılığıyla Facebook sayfasında bunların reklamını gördüm. Aradım, görüştük buzağıların tanesine 2 bin 500 TL istediler, biraz konuştuk ve tanesini 2 bin TL’ye anlaştık. Adam buraya geldi, ücretini elden verdim. Ama adamda bir telaş vardı. ‘Kardır, kıştır, bizim gitmemiz gerekiyor’ dedi. Ben de o anda inandım dedim ki ‘Doğrudur, adamın yolu uzaktır, o yüzden de acele ediyor’. Arpaçay’dan veteriner hekim çağırdım. Veteriner hekim köye gediğinde adamlar da buradan gitmişti. Veteriner hekim buzağıları muayene etti ve dedi ki ‘Bunların hepsi hasta’. İdrarlarını yaptıklarında kan geliyordu bir de ishalleri vardı. Ben adamı aradım, durumu anlattım. O da bana bunun geçeceğini söyledi ve ‘İğne kullan, ilaç kullan geçer’ dedi. Ben de 9 gündür ilaç, serum, toz ilaçlar, ishal ilaçları kullandım bir çözüm olmadı” dedi.

Savcılığa şikayet dilekçesi verdiğini belirten Aktaş, “Zaten adamlar artık telefonlarımıza da cevap vermiyorlar. Telefonlarımızı açmıyorlar, başka numaradan arasak da bizim olduğumuzu anlayıp hemen yüzümüze kapatıyorlar. Şu anda bizim yapacak hiçbir şeyimiz yok. Kaymakamımız, savcımız, adliyemiz, valimizden destek bekliyoruz. Biz yandık, başkaları yanmasın” diye konuştu.

Hayatında ilk defa internet üzerinde alışveriş yaptığı belirten Mesut Aktaş, şunları söyledi:

“İnternetten bir tane ayakkabı bile almadım. ‘100 TL fazla olsun, buradan gözümüzün gördüğü şeyi alalım’ diyordum. Ben burada nasıl böyle hataya düştüm, anlayamadım. Bir gözümü açtım ki buzağıları almışım, parayı ödemişim. Şimdi veterinerde buzağıların hastalığı ile uğraşıyorum. Bir yandan param gitti diğer yandan da hayvanların her gün öldüklerini görmekten psikolojim bozuldu. Şu anda hayvanlar yaşıyor ve yavaş yavaş can çekişerek ölüyorlar. 20’ye yakın serum kullandık. Şu anda 2’si can çekişiyor.”

Hayvanları teslim aldığına dair tutanak tutmadıklarını, kendi aralarında satış sözleşmesi bile yapmadıklarını aktaran Aktaş, “Çünkü ben adama inandım. Hayvanların küpesi bile yoktu. Bu adam Samsun’dan buraya bu küpesiz hayvanları nasıl getirdi?” dedi.

VHO’DAN UYARI

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası (VHO) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül, vatandaşı bu konularda daha dikkatli olmaları için uyardı. Buzağıların hastalığı ve tedavi süreci hakkında bilgi veren Ödül, “Söz konusu hayvanların kriptosporidium parvo denilen bir viral enfeksiyon sonucu gelişen tablo ile sıvı-elektrolit kaybı ile ölümlerin şekillendiği anlaşılmıştır. Bu enfeksiyon genellikle yeni doğan buzağılarda ilk 24 saatte alınması çok önemli olan ilk ağız sütünün (kolostrum) alınmaması sonucu bağışıklığın yeteri kadar oluşmaması ile birlikte söz konusu hayvanların hayvan refahına uygun olmayan, sağlıksız koşullarda nakilleri ile birleştiğinde tedavisi mümkün olmayan, yüksek ölüm oranı ile seyretmekte ve ülke hayvancılığımız için ciddi kayıplar oluşturmaktadır” diye konuştu.

‘BENZER DURUMLAR ODAMIZA SIKÇA İNTİKAL ETMEKTEDİR’

VHO’da benzer durumlarda çok sayıda şikayet aldıklarını kaydeden Ödül, “Bölgemiz ve özellikle ilimiz Kars, ülkemizin tüm illerindeki besicilere besi materyali sağlayan, ruhsatlı hayvan pazarımızdan satın alınan büyükbaş hayvanlarımız rağbet görüyor. İlimize ülkenin çeşitli şehirlerinden yeni doğan buzağıların getirilip normalden çok daha uygun fiyatlarla satıldığı duyumları odamıza ulaşmaktadır. Fakat görece piyasa şartlarından daha uygun fiyata satılan bu yeni doğan buzağıların henüz sütten kesilmemiş olması, sağlıksız koşullarda nakledilerek ilimize getirilmiş olmasından dolayı getirildikten sonra ciddi sağlık sorunları yaşamaları ve kısa sürede ölmeleri biz veteriner hekimlik camiasının çokça tecrübe ettiği bir durumdur. Menşei bilinmeyen, internet, sosyal medya gibi mecralarda fotoğraflarını gördükleri fakat genel sağlık durumu bilinmeyen, satılması hem etik hem de vicdani olmayan bu tarz yeni doğan buzağılar kesinlikle satın alınmamalıdır. Bölge hayvancılığımızın gelişebilmesi ve katma değerinin yükselmesi ülkemizin diğer bölgelerinden bu örnekte olduğu gibi sağlıksız yol ve yöntemlerle getirilen büyükbaş hayvanlarla mümkün olamayacaktır” dedi.

‘BÜYÜK EKONOMİK KAYBA NEDEN OLMAKTA’

Kars Veteriner Polikliniği veteriner hekimlerinden Tolgahan Ediz de “Yeni doğan buzağılar anne sütünü tam almadığından bağışıklığı tam oluşmadığından vücut direnci düşük olur ve her türlü hastalığa karşı duyarlı olurlar. Vücut bağışıklığı tam oluşmayan hayvanların da uygun olmayan koşullarda yolculuk yapması, iklim ve ortam değişikliği sebebiyle tedavisi zor olan hastalıklara yol açmaktadır. Bu da hem buzağı hem de ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Bu nedenle yetiştiricilerimiz bilmedikleri, emin olmadıkları, veteriner hekim sağlık raporu olmayan hiçbir işletmeden hayvan satın almamalıdır. Bu durum hem ülkemiz açısından hem de yetiştiricilerimiz açısından büyük bir ekonomik kayıptır” diye konuştu.

