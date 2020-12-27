İnternet kafeyi polis bastı, masanın altına saklanan kişi ‘Ayakkabımı bağlıyordum’ dedi/ Ek fotoğraflar

Ana Sayfa Güncel Haberler İnternet kafeyi polis bastı, masanın altına saklanan kişi ‘Ayakkabımı bağlıyordum’ dedi/ Ek...
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Libya, (DHA) - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki askeri heyetle birlikte temaslarda buluduğu Libya’da Kara Harp Okulunun mezuniyet törenine de katıldı. Millî Savunma Bakanı Hulusi...
Bakan Pekcan: Destek başvurularının ocak ayının ilk haftasında başlamasını öngörüyoruz
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İngiltere’de mutasyon kuyruğu!
İngiltere, (DHA) – İngiltere'de ortaya çıkan ve daha sonra Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'da da görülen koronavirüsün mutasyon nedeniyle ülkeyle ulaşım durdurdu. Fransa'nın İngiltere ile olan...
İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Ozan URAL-Buğra AKAY / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'da uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyona Özel Harekat timleri ve...