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İnternet dolandırıcıları, 155 saatlik görüntü izlenenerek yakalandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA’da, açtıkları site ile internet üzerinden değerinden daha ucuz fiyatla cep telefonu sattıkları gerekçesiyle 5 kişiyi 38 bin 700 lira değerinde dolandıran 2 şüpheli, polis ekiplerince izlenen 155 saatlik görüntünün ardından yakalandı.
Kentte 2 şüpheli, uluslararası bilinen bir alışveriş sitesi üzerinden satışa koydukları sahte cep telefonlarını, maliyetinden düşük fiyata sitenin vitrinine ekledi. Vatandaşlar da beğendikleri telefonları fiyatının düşük olduğuna aldanıp, ödemesini yaptıktan sonra internet üzeri alışveriş yaptı. 2 şüpheli, müşterilere de alışverişini gerçekleştirdikleri cep telefonlarına düzenledikleri sahte dekontunu gönderdi. Müşteriler ise ödemesini yaptıkları cep telefonu ellerine ulaşmayınca polise haber verdi. Polis, internet sitesi üzerinden sahte cep telefonu satışı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Şüpheliler, 60 farklı bölgeden izlenen 155 saatlik güvenlik kamerası görüntüsüyle tespit edildi. Yakalanan dolandırıcılık şüphelilerinin 5 müşteriye 38 bin 700 lira değerinde cep telefonu sattıkları ortaya çıktı. 2 şüphelisi, emniyetteki işlemlerinin çıkarıldıkları adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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