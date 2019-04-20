Intel yeni 8. nesil Intel Core vPro’yu duyurdu. Yeni, 8. nesil Intel Core vPro işlemciler; daha iyi bir performans, uzun pil süresi, son derece hızlı Wi-Fi 6 ve Intel Hardware Shield sayesinde gömülü güvenlik özellikleri sunuyor.

Günümüzde ortaya çıkan iş ortamı hiç olmadığı kadar mobil ve ofis duvarlarının ortadan kalkmasıyla beraber hızla evrim geçiriyor. Öyle ki, dünya çapında insanların yüzde 70’i haftada en az bir kez uzaktan çalışıyor. İş yapmayı sağlayan asli araç olan PC’lerin onların çeşitlilik gösteren ihtiyaçlarına adapte olması şart. BT yöneticileri, kurumlarının BT sağlığını ve çalışan mutluluğunu sürdürmek için kritik kararlar vermek durumunda. Veri güvenliğinden tutun da en son Windows 10* versiyonunu kullanmaya kadar, BT yöneticileri teknolojik altyapıyı güncel tutma noktasında bir dizi iç ve dış zorlukla karşı karşıya kalıyor. Buna, heterojen bir cihaz ortamını yönetme gerekliliğini de eklersek, nihai kullanıcının üretkenliğine ket vurması muhtemel pek çok zorluk karşımıza çıkıyor.

Bu zorluklarla baş etmeyi kolaylaştırmak isteyen Intel, şirketlere yönelik PC platformlarını geliştiriyor.

Bu platformlar, mobil çalışanların gereksinim duyduğu bağlantı, gömülü güvenlik özellikleri ve yüksek performansı sağlıyor. Intel, Whiskey Lake mimarisi üzerine kurulu yeni 8. nesil Intel Core vPro’yu pazara sundu.

Intel, hareket halindeki çalışanlara yönelik yeni bir WLAN bağlantı çağını başlatıyor. Intel Wi-Fi 6 (Gig+) çözümleriyle konfigüre edilmiş Intel vPro istemcileri, daha hızlı Wi-Fi 63 bağlantıları sağlamak için piyasaya sürülen ilk ürünler arasında yer alacak. Bu yalnızca insanların her yerden çalışmasını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda video konferans, gerçek zamanlı işbirliği ve içerik paylaşımı gibi en zorlayıcı mobil uygulamalarda sınıfının en iyisi, birinci sınıf bir performans deneyimlemesini mümkün kılacak.

Bu lansmanla beraber Intel, aygıt yazılımı saldırılarına karşı savunmaya destek olacak, sıradışı koruma sağlayan yeni Intel Hardware Shield teknolojisini sunuyor. Intel Hardware Shield donanım kalkanı, işletim sisteminizin yasal donanım üzerinde çalıştığından emin oluyor ve donanımdan yazılıma güvenlik görünürlüğü sağlayarak, işletim sisteminin daha eksiksiz bir güvenlik politikası yürütmesini mümkün kılıyor. En önemlisi, ilave bir BT altyapısı da gerektirmiyor.

Şimdi şirketlere yönelik yeni 8. nesil Intel Core vPro mobil cihazlar sayesinde, elektriğe bağlı değilken dahi performans kaybı yaşanmıyor. 3 yaşındaki bir PC ile karşılaştırıldığında, en son 8. nesil Intel Core vPro i7-8665U işlemci %65’e kadar daha hızlı genel performans ve 11 saate kadar pil ömrü sağlıyor. Bu ileri özellikler, çalışanların şarj cihazlarını yanlarına almadan da çalışma günü boyunca üretken olmasını mümkün kılıyor.

Yeni Intel Optane bellek H10 katı hal depolama özelliği sayesinde, büyük dosyaları gönderirken dahi belgeleri, tabloları ve sunumları iki kat daha hızlı açıyor. Intel bu karşılaştırmayı aynı sistemin geleneksel katı hal disk kullanan versiyonuyla yaptı. Böylece, birden fazla iş yaparken uygulamaların açılmasını beklemekten dolayı moral bozukluğu yaşama ihtimali en aza iniyor. Intel Optane bellek H10 verimli bir biçimde çalışmanız ve bekleme esnasında daha az zaman kaybetmeniz için gerekli cevap verebilirliği sunuyor.

Intel vPro platformu, şirket bilgisayarları için sahip olduğumuz temel. Çalışan verimliliğini arttırmak için sınıfının en iyisi bir performans, şirketleri korumaya yönelik gömülü güvenlik teknolojileri, işletim maliyetlerini düşürmek için uzaktan yönetilebilirlik ve işlem kesintilerini azaltmak için daha istikrarlı bir sistem sunuyor.