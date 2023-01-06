İNSÜLİN DİRENCİ OBEZİTE RİSKİNİ ARTTIRIYOR

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Türkiye’de obezite görülme oranı kadınlarda yüzde 40, erkeklerde ise yüzde 25 sınırına yaklaştı. Düzensiz beslenme, çalışma şartları gibi nedenler dışında Obeziteye doğrudan etki eden bir diğer önemli faktörde İnsülin direnci.

Kartal Kızılay Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Mustafa Ünal, İnsülin Direnci olan kişilerin şişmanlamaya eğilimli kişiler olduğu uyarısında bulundu.

Dünya’da her yıl 3,4 milyon insan obezite nedeniyle hayatını kaybediyor. Göbek bölgesinde yağlanma ile başlayan daha sonra obeziteye kadar ilerleyen bu durumun en büyük nedenlerinden biri insülin direnci. Ancak doğru yaşam tarzı değişiklikleri ile obezite tedavi edilebiliyor.

İnsülin direnci belirtileri nelerdir?

Kızılay Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Mustafa Ünal insülin direnci hakkında açıklamalarda bulundu. Ünal, “İnsülin direnci, bir grup hücrenin insülinin etkilerine karşı giderek daha dirençli hale gelmesidir. İnsülin direnci ile kilo alımı arasında kesin bir ilişki vardır. Hem insülin direnci hem de kilo alımı, tip 2 diyabet ve diğer birçok kronik hastalık için risk faktörleridir. Cilt renginin koyulaşması, Hızlı ve aşırı kilo alma, kilo vermede sıkıntı, adet düzensizliği, aşırı tüylenme, enerjisiz hissetme, sabahları yorgun kalkma, yemeklerden sonra uyku basması, konsantrasyon ve algılama güçlüğü, Soğuk terleme ve üşüme, vücut direncinde azalma, Hızlı yeme, sık ve çabuk acıkma, acıkıldığı zaman sinirlenme, ellerde titreme, baygınlık hissi, tatlı krizleri, sık sık görülen mantar enfeksiyonları genel belirtileri olarak sıralanabilir” diye konuştu

İnsülin Direnci Ciddi Hastalıklara Neden Olabilir

Ünal, “dünyada yapılan pek çok çalışmada kilo alımı, artan insülin direnci ile kuvvetli bir şekilde ilişkilendirilmiştir. Hazır gıdalar, karbonhidrat ağırlıklı beslenme ve hareket azlığı nedeniyle görülme sıklığı artan insülin direnci; kanser, obezite, tansiyon, diyabet, felç, karaciğer yağlanması gibi pek çok ciddi hastalığa davetiye çıkarırken, kilo verememenin arkasında yatan önemli sağlık problemleri arasında yer alıyor” dedi.

İnsülin direncini önlemek için sağlıklı yaşam tarzını benimsemek gerekiyor

İnsülin direncine karşı sağlıklı beslenmek gerektiğini belirten Uzm. Dr. Mustafa Ünal, yüksek glisemik ve işlenmek gıdalardan kaçınmak gerekir. Bu noktada gün içerisinde yeteri kadar su tüketmekte çok önemlidir. Yüksek lif içeren gıdalar tüketilmelidir. Bunlar kan şekeri artışını yavaşlatarak insülin duyarlılığında vücuda faydalı besinlerdir. Sık sık egzersiz yapmak yürümek veya koşmak yine vücudumuzun insülin direnci için gereklidir. Egzersiz, insülinin şekeri kan dolaşımından kas hücrelerine taşımasına yardımcı olur. Sadece birkaç gecelik uyku bozukluğu bile insülin direncine olumsuz katkıda bulunabilir. Yeterince dinlendirici bir uyku çekmeyi bir öncelik haline getirin” dedi.