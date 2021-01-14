Instagram’dan reklam yapıp öğrencilere yemek ısmarladı

İSTANBUL, (DHA)- Biryemekiste Youtube kanalındaki yemek videolarıyla ünlenen Suat Durmuş, instagram paylaşımları sonucu restoranları takipçilerine tanıttı. Bu tanıtımı öğrencilerin lehine kullanan Durmuş, yaptığı anlaşma sonucu öğrencilere ücretsiz yemek olanağı tanıdı.

‘Erkekleri mutfağa sokan adam’ olarak bilinen ve bir fenomen haline gelen Suat Durmuş, paylaşımları sonucu restoranları takipçilerine tanıttı. Restoranlarla anlaşma yapan Suat Durmuş, öğrencilere bu mekanlarda ücretsiz yemek yeme olanağı tanıdı. “Biryemekiste” kanalıyla ünlenen ve Türkiye çapında yeme-içme sektöründe marka haline gelen Suat Durmuş, tanınmaya başladıktan sonra restoranlara yaptığı ziyaretler ve buradan yaptığı paylaşımlar sayesinde restoranların ilgi odağı haline gelmeye başladığını belirtti.

Geçen sene bu restoranlarla anlaşma yapmaya başladığını belirten Suat Durmuş, “Ben aslında kendi yemeklerini yapan bir adamım fakat bu videoları çekmeden önce çok farklı, değişik mekanlarda yemek yiyordum. Youtube’da meşhur olduktan sonra bu mekanlara yine gitmeye devam ettim fakat mekanları paylaşınca gördüm ki bu mekanlar benim sayemde çok fazla etkileşim alıyor. Bilmeyen insanlar akın akın oraya gitmeye başladılar. Mekanların böyle faydalandığını görünce şöyle bir karar verdim. Burada madem mekanlar benim onları tanıtmamdan faydalanıyorlar o zaman onların da öğrencilere bir katkısı olsun dedim ve Türkiye’nin her yerinde gittiğim mekanlarla pazarlık yapmaya başladım. Pazarlık konumuz şu; “buraya kaç öğrenci göndereceğiz?” Ben aslında onların vicdanlarına seslendim. Onlar da bundan çok mutlu oldular. Çünkü herkes hayır yapmak ister ama doğru yere yapmak vicdanı rahatlatıyor. Bizim de burada seçtiğimiz alan öğrenciler oldu” dedi.

“NORMALLEŞME SONRASI 60 BİN ÖĞRENCİYE OLANAK”

Suat Durmuş öğrencileri seçme nedenini ise şu cümlelerle açıkladı;

“Zengin ve fakir öğrenci ayırmam. Çünkü anasından babasından ayrı olan her öğrenci gurbette. Dolayısıyla adam çok zengin de olsa çok lüks arabaya da binse evine gelip yemek yapamıyor. Anne yemeği yiyemiyor. Bazı ünlü markalarla yaptığı sponsorluk anlaşmaları yaptım. Öğrencilerin evine gidip onlarla yemek hazırladık. Pandemi olmasaydı bu sene 50 bin öğrenciye yiyecek yardımı sağlama planımız vardı. Türkiye’de gezdiğim mekanlarda yaptığım pazarlık sonucu 2019 yılında Türkiye’nin değişik yerlerinden aşağı yukarı 30 bin civarında öğrenci gitti, restoranlarda yemek yedi. 30 bini görünce bu sene ‘çok daha fazlası olması lazım’ dedik. Eğer ki pandemi olmasaydı bu seneki hedefimiz 50 bindi. Ben 50 binden de fazla olacağına eminim ama pandemi bizi bağladı. İnşallah bu aşı çıkar ve biz tekrar normalleşirsek bunun acısını çıkartacağım, 60 bin öğrenci yapacağım.”