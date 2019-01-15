Instagram’da world_record_egg isimli hesabın paylaştığı yumurta görseli ile Kylie Jenner’a meydan okunmuş ve yumurta görüntüsünün Jenner’dan daha fazla beğeni alması için kullanıcılardan ‘beğen’ tuşuna basmaları istenmişti.

Bu talep kullanıcılardan ilgi görünce 18 milyonu aşkın beğeni alan Jenner’ın bebeğinin fotoğrafı geride kaldı; yumurta görseli 40 milyon beğeniye dayanarak kırılması çok güç bir rekora imza attı.

Instagram’da yumurta deliliği tam gaz sürüyor. Jenner, bebeğiyle paylaşmış olduğu fotoğrafı 18 milyonun üstünde beğeni almış ve aylarda Instagram’ın en çok beğeni alan fotoğrafı olmuştu. Halihazırda 123 milyon takip edeni bulunan Kylie Jenner’ın paylaşmış olduğu fotoğraflar minimum 5 milyon beğeni aldığından, rekor kıran fotoğrafın Jenner’dan gelmesi şaşırtıcı değil.

Bu tabloyu değişiklik yapmak isteyen world_record_egg adlı Instagram hesabı bugüne dek yalnızca bir fotoğraf paylaştı ve bu fotoğraf ile Jenner’a meydan okundu. Jenner’ın 18 milyonu aşkın beğeni alan fotoğrafını geride bırakmaya çalışan yumurta görseli amacına fazlasıyla ulaştı.

Haberi hazırladığımız TSİ 10.00 sularında yumurta görseli 40 milyona yakın beğeni almayı başarmıştı.