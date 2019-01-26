Instagram, şirketler ve bireysel girişimciler için ne ifade ediyor? Nöropazarlama danışmanı Seda Genç, Instagram’ın pazarlama amaçlı efektif kullanılması hakkında çeşitli ipuçları verdi.

Genç, “Instagram’da kullanıcı motivasyonları; görsellik, popülerlik ve eğlence gibi üç faktör pervazında şekilleniyor. Görsellik hissel etkileşim yaratabilmek için oldukça önemli. Beynin görselleri metinlere göre 60.000 kat daha çabuk işlediğini biliyoruz. Bu bağlamda Instagram’da, özellikle yüzlerin kullanıldığı fotoğrafların daha çok hissel etkileşim yarattığını söyleyebiliriz. başka yandan, Instagram’da bir paylaşım yaptığımızda ve paylaşımlarımız beğenildiğinde beynimizden mutluluk hormonu salınıyor ve beynimizin ödül merkezi harekete geçiyor. Bu da kullananların kendilerini popüler ve tatmin olmuş hissetmelerini sağlıyor.”

Instagram’ın pazarlama açısından, perakendeciler ve girişimciler için de önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan Genç, “E-ticaretten farklı olarak Instagram, tüketicilerin aklında olmayan bir ürünü görüp satın almalarını sağlayabiliyor. E-ticarette çok sayıda ürün arasında kullanıcının aramış olduğu ürünü bulması bilişsel yükü artırıyorken, Instagram bu karmaşayı azaltıyor. Instagram’ın önemli bir özelliği olan “işletme hesapları” da bir yarar olarak karşımıza çıkmakta. Hangi gönderiler daha çok beğeni almış, niçin etkileşim yaratmış ve kullananların demografik özellikleri gibi bazı önemli istatistikleri görebiliyoruz. Bu verileri içerik optimizasyonunda kullanıp, sonraki gönderileri iyileştirmek ve daha kaliteli, daha iyi etkileşim yaratabilecek içerikler sunabilmek mümkün.” sözlerini ifade etti.

Genç, Instagram’da satışları artırmanın 5 yolunu şu şekilde açıkladı:

Güvenlik: Kullanıcılar Instagram’da alışveriş yapacağı hesapta ilk olarak güvenlikle alakalı bazı ipuçları ararlar. Genelde referanslar bu itimatı sağlar. Bir arkadaş ya da tanıdığın daha önce o hesaptan bir şey satın almış olması ya da alakalı hesabın ondan alışveriş yapanların yorumlarına, referanslarına yer vermesi kullanıcı açısından birer itimat unsurudur. başka taraftan kaliteli görsellerin kullanılması ve iletişim bilgilerinin net bir biçimde paylaşılması da bilişsel olarak kişiyi güvende hissettiriyor ve alışveriş yapması için ikna edici olabiliyor.

Farklılaşmak: Instagram’da sizin yaptığınız işe benzer işler yapan çok sayıda Instagram hesabı olabilir. Bu noktada şunu düşünmek gerekiyor; “Benim sayfamda kullanıcılar ne görmek istiyor? Benzer ürün satan hesaplardan farkım ne?, sebep beni takip etsin ve ürünlerimi satın alsın?”. İşte, Instagram’da başarılı olanlar özellikle bu soruların yanıtını verebilenlerdir.

Etiketleri kullanmak: Kullanıcılar aramış olduğu görsellere ya da hesaplara ulaşmak için aşikar etiketler üstünden arama yapıyor. alakalı etiketleri kullanmıyorsanız, kullanıcının satın alma motivasyonu bulunsa dahi sizi bulamadığı için diğer bir hesaba yönelebilir.

Oyunlaştırmak: Instagram genel anlamda insanların eğlenme, keyifli zaman geçirme için kullandığı bir toplumsal mecra. Kullanıcıların markalardan beklentileri de yönde. Bunu online satışlarda da göz ardı etmemek gerek. Yapılan kampanyalarda oyunlaştırmadan yararlanmak kullananların satın alma motivasyonunu tetikleyebilir.

İstek yaratmak: Ürün ve hizmeti tek başına güzel bir görsel olarak sunmak kafi değil. Aynı zamanda o ürünle alakalı bir arzu yaratmak gerekiyor. “Bu ürünle insanların hangi sıkıntısına, niçin çözüm buluyoruz?” sorusunun yanıtını verdikten sonra bunu paylaşımlarda hissel faydada olarak ön plana çıkarmak ürüne karşı bir arzu yaratabilir.