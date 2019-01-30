Instagram’da yapılan güncelleme sonrası bazı kullanıcıların dil ayarı otomatik olarak değişti.
Instagram dil değiştirme ayarı nasıl yapılır? İşte, ‘Instagram’ı Türkçe’ye nasıl çeviririm?’ sorusunun yanıtı
Instagram dün gece itibarıyla uygulamaya yeni özellikler ekleyerek güncellemeye gitti. Güncelleme bazı telefonlarda dil seçeneğini sıfırladı. Dil seçeneğinin sıfırlanması kafalarda soru işareti bıraktı. Instagram uygulamasının Türkçe’den İngilizce’ye geçmesi bazı kullanıcıların çeşitli sorun yaşamasına neden oldu. İngilizce bilmeyenler uygulamayı Türkçe kullanmayı tercih ediyor. Peki, Instagram dil değiştirme ayarı nasıl yapılır? Instagram’ı Türkçe’ye nasıl çeviririm?
iPhone iOS Instagram dil ayarları iPhone ya da iPad cihazlarda dil ayarlarını değiştirmek için öncelikle ayarlar (settings) bölümüne giriş yapıp ardından dil “language” seçeneğinden istediğiniz dili seçebilirsiniz. Ancak iPhone telefonlarında şu an dil değiştirme yapılamıyor, güncelleme sonrası yaşanan bu sorunla ilgili ise bir açıklama gelmedi.
INSTAGRAM DİLLERİ
Danca / Nederlands
Farsça /
Fince / Suomi
Fransızca / Français
Almanca / Deutsch
Yunanca /
İbranice /
Macarca / Magyar (Sadece Android)
Endonezce / Bahasa Indonesia
İtalyanca / Italiano
Japonca /
Korece /
Malayca / Bahasa Melayu
Norveççe / Norsk
Lehçe / Polski
Afrikanca / Afrikaans
Arapça
Bulgarca / Български (sadece Android)
Kanada Fransızcası / Français (Kanada) (sadece Android)
Çince /
Hırvatça / Hrvatski
Çekçe / Český
Danca / Dansk
Geleneksel Çince – Hong Kong /
Türkçe
Ukraynaca /
Vietnamca /
Portekizce / Português
Rumence / Română
Rusça /
Slovakça / Slovenčina
İspanyolca / Español
İsveççe / Svenska
Tagalog / Filipino
Tayca /