Instagram’da yapılan güncelleme sonrası bazı kullanıcıların dil ayarı otomatik olarak değişti.

Instagram dil değiştirme ayarı nasıl yapılır? İşte, ‘Instagram’ı Türkçe’ye nasıl çeviririm?’ sorusunun yanıtı

Instagram dün gece itibarıyla uygulamaya yeni özellikler ekleyerek güncellemeye gitti. Güncelleme bazı telefonlarda dil seçeneğini sıfırladı. Dil seçeneğinin sıfırlanması kafalarda soru işareti bıraktı. Instagram uygulamasının Türkçe’den İngilizce’ye geçmesi bazı kullanıcıların çeşitli sorun yaşamasına neden oldu. İngilizce bilmeyenler uygulamayı Türkçe kullanmayı tercih ediyor. Peki, Instagram dil değiştirme ayarı nasıl yapılır? Instagram’ı Türkçe’ye nasıl çeviririm?

iPhone iOS Instagram dil ayarları iPhone ya da iPad cihazlarda dil ayarlarını değiştirmek için öncelikle ayarlar (settings) bölümüne giriş yapıp ardından dil “language” seçeneğinden istediğiniz dili seçebilirsiniz. Ancak iPhone telefonlarında şu an dil değiştirme yapılamıyor, güncelleme sonrası yaşanan bu sorunla ilgili ise bir açıklama gelmedi.

INSTAGRAM DİLLERİ

Danca / Nederlands

Farsça /

Fince / Suomi

Fransızca / Français

Almanca / Deutsch

Yunanca /

İbranice /

Macarca / Magyar (Sadece Android)

Endonezce / Bahasa Indonesia

İtalyanca / Italiano

Japonca /

Korece /

Malayca / Bahasa Melayu

Norveççe / Norsk

Lehçe / Polski

Afrikanca / Afrikaans

Arapça

Bulgarca / Български (sadece Android)

Kanada Fransızcası / Français (Kanada) (sadece Android)

Çince /

Hırvatça / Hrvatski

Çekçe / Český

Danca / Dansk

Geleneksel Çince – Hong Kong /

Türkçe

Ukraynaca /

Vietnamca /

Portekizce / Português

Rumence / Română

Rusça /

Slovakça / Slovenčina

İspanyolca / Español

İsveççe / Svenska

Tagalog / Filipino

Tayca /