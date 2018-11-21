Instagram, kendi resmi hesabından her hafta dünya genelinde kullanıcılarının fotoğraflarını takip beğendiği fotoğrafları yayınlıyor. Şirketin paylaştığı son fotoğraf ise bu kez Bursa’dan geldi.

Yönetmen ve fotoğrafçı İlkin Karacan’ın #WHPseasonal projesi kapsamında Mevlana’nın meşhur sözü “Gel, ne olursan ol gel!” sözünden den ilham aldığı fotoğrafı, resmi instagram hesabında ikinci kez paylaşıldı. Daha önce resmi instagram sayfasında dört kez Türk fotoğrafçılara yer veren instagram’ın paylaştığı fotoğraflardan ikisi yine İlkin Karacan’a ait.

