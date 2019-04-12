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12 Nisan 2019
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Instagram'da son günlerde ortaya çıkan bir hata, kullanıcıların kafasını fazlasıyla karıştırmış durumda.
Instagram'da son günlerde ortaya çıkan bir hata, kullanıcıların kafasını fazlasıyla karıştırmış durumda.
Teknoloji Haberleri

Instagram Hikayeler’inde büyük hata

Editör Editör

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Instagram son günlerde ortaya çıkan bir hata, kullanıcıların kafasını fazlasıyla karıştırmış durumda.

Hiç takip etmediği bazı hesapların Hikayeler’ini ekranında görmeye başlayanlar, bu Hikayeler’i açmak istediklerinde ise hikayeler açılmıyor. Erişimin olmamasına gerekçe olarak da ilgili hesabın takip edilmediği gösteriliyor.

TechCrunch’ın yayınladığı raporda ortaya çıkan hatayı kabul eden Instagram yetkilileri ise sorun üzerinde çalıştıklarını ve problemin ortadan kalktığını açıkladı.

Instagram’da meydana gelen böylesi bir hatada hesabı gizli olan kullanıcıların paylaştığı Hikayeler’in takipçiler dışında kaç kişiye ulaştığı ise bilinmiyor.

Söz konusu hata çözülmüş olsa da, Facebook’un uzun zamandır tartışılagelen gizlilik ve güvenlik argümanları bir yara daha almış oldu.

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Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

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