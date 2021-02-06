İnşattın çatı katından düşen işçi ağır yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- Bursa’nın İnegöl ilçesinde 3 katlı inşaatın çatı katından asansör boşluğuna düşen Hasan Özpınar (28), ağır yaralandı.

Olay, 17.00 sıralarında, Akhisar Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde yapımı devam eden 3 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaatın çatısında çalışma yapan işçi Hasan Özpınar, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen Özpınar, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Özpınar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Özpınar’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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