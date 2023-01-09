İnsanlık bir iklim acil durumuyla karşı karşıya

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Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı, Üsküdar Üniversitesi Çevre Ahlakı Forumu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özdemir, yeni bir yıla başlarken dünya bilim insanlarının tüm dünyayı doğayı korumak için “İklim Acil Durumu Uyarısını” yayımladıklarını belirterek tüm insanlığa bu konuda harekete geçirmeye davet ettiklerini ifade etti.



Üsküdar Üniversitesi’nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Özdemir, 2022’de çevrenin korunması adına önemli çalışmalar yürüttüklerini vurgulayarak, Al-Mizan Dünya Çevre Sözleşmesi projesini tamamladıklarını bunu da Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’la birlikte Eylül 2022’de kamuoyu ile paylaştıklarını aktardı.

Yeni bir yıla başlarken dünya bilim insanlarının “İklim Acil Durumu” uyarısı ile tüm dünyayı doğayı korumak için harekete geçirmeye davet ettiklerini bildiren Özdemir, “2022 yılı 1992 yılında bin 700’den fazla bilim insanı tarafından imzalanan Dünya Bilim İnsanlarının İnsanlığa Uyarısının 30’uncu yıldönümüydü. Bu süreçte çok olumlu gelişmeler olsa da gezegenimizin tahribatı ve iklimle ilgili sorunlar devam etti. Marmara Denizi hala ölüm döşeğinde. Başta Ergene Nehri olmak üzere birçok nehrimizde artık balıklar yaşamıyor. Gezegenimize, çevremize, topraklarımıza, denizlerimize, göllerimize, ormanlarımıza kısaca ‘evimize’ sahip çıkma zamanı. Ünlü bilim insanlarının kaleme aldığı ve şu ana kadar yaklaşık 15 bin bilim insanının imzaladığı manifestoyu tercüme ettik. Tabii, öncelikle Müslüman bir çevreci olarak ben de bu çağrıyı imzaladığımı belirteyim.” ifadelerini kullandı.

Manifestoyu hazırlayan bilim insanlarının mesajının açık ve net olduğunu aktaran Özdemir, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Şu anda dünya için ‘kırmızı kod’ durumundayız. İnsanlık, kesin olarak bir iklim acil durumuyla karşı karşıya. Hâlihazırda muazzam boyutlarda olan insanî acıların boyutu, iklim kaynaklı felaketlerinin artmasıyla birlikte hızla büyüyor. Bu nedenle bilim insanlarını, vatandaşları ve dünya liderlerini bu özel raporu okumaya ve iklim değişikliğinin en kötü etkilerinden kaçınmak için gerekli adımları hızlı bir biçimde atmaya çağırıyoruz. Meslektaşlarımız bu küresel krizin ahlaki aciliyetine dikkati çekiyor. Başkasından bir şey beklemeden ahlaki olarak harekete geçmek. Neler yapabileceğimizi Web sayfamızda paylaşıyoruz. Tabii, bunu açıklayan birçok çevreci dostumuz var. Bilim insanları bu yeni çağrıda ‘İklimle ilgili son felaketleri takip ediyor, gezegenin hayatî belirtilerini değerlendiriyor ve kapsamlı politika önerileri’ sunuyorlar.”