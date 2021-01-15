İnsanları ödürmeyin…

Lodosa filan lüzum yok.Kalitesiz kömür zehirliyor.Kömür çıkartan işçilerin başı dertte. Karın tokluğuna çalışıyorlar.İhmaller zincirinden ölüyorlar.



Patlamalar,çökmeler eksik olmuyor.

Fırsatçı kömürcülerin banka cüzdanları şişiyor.

Oy avcıları bu çıkan kömürleri yandaş kömürcüden alarak halka ücretsiz olarak dağıtıyor.

Hiç umurlarında değil.

Kalitesiz kömür zehirliyor.

Akciğer hastalıkları had safhada.

Akciğer kanseri ve koahdan ölümler çoğaldı.

Kömür ısıtmıyor.

Hasta ediyor.

Doğalgaz dağıtımı olan yerlerde kalitesiz kömür kullanılması yasaklanmalı.

Kömürler fabrikalarda yakılsın.

İnsanların oturduğu yerlerde bacalar zehir saçmasın.

İnsafa gelin kömür üreticileri.



İnsan sağlığını düşünelim.

Valiler dikkat…

Kömür ocaklarını sıkı denetleyelim

Akciğer hastalıkları neden artıyor?

Doğalgaza ağırlık verelim.

Türkiye’nin dört bir yanı temiz enerji dolu.

İnsanları öldürmeyin.

Yaşatın.