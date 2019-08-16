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İnsanlara yardımcı oldukça dertlerini unutuyor

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KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde yaşarken 17 Ağustos 1999’da gerçekleşen deprem sırasında eşini kaybeden 48 yaşındaki Nuran Zaim yaşadığı mahallede muhtarlık yapıyor.

İki çocuğuyla birlikte enkazdan sağ çıkmayı başaran Zaim, Değirmendere Yalı Mahallesi’nin 3 dönemdir muhtarlığını yaparken, mahallede yaşayanların yardımına koşarken insanlara yardımcı olmanın kendi dertlerini unutturduğunu söylüyor.

17 Ağustos 1999 Depremi Gölcük’te büyük can ve mal kaybına neden olurken, depremde 8 yıllık evli olduğu eşi Rasim Zaim’i kaybeden ve iki çocuğuyla yaklaşık 2,5 saat sonra enkaz altından çıkarak yaşama tutunan Nuran Zaim, depremi yaşadığı mahallede muhtarlık yapıyor. Yaşadığı acılara rağmen hayata küsmeyerek yaşam mücadelesini sürdüren Nuran Zaim, 3 dönemdir muhtarlık yapıyor.

EŞİNİN CESEDİ DEPREMDEN 9 GÜN SONRA ÇIKARTILDI

Depremde çok sevdiği eşi Rasim Zaim’i kaybetmenin acısını hisseden Nuran Zaim yaşadıklarını şöyle anlattı: “Depremde eşimi kaybettim, 2,5 saat sonra ben çocuklarımla beraber enkaz altından çıktım. Komşularım öldü. Çevrede bulunan bütün binalar yıkıldı. Bizim için deprem çok acıydı. Deprem anında eşim Kavaklı Sahili’ndeydi. Eğlence kulübünün açılışında olacaktı fakat gece yarısı fikir değiştirip sahildeki bir binaya gitmişler. Eşimle birlikte 28 kişi aynı yerde öldü. Deprem anında bina denize çöktü. Eşimin cenazesi 9 gün sonra denizden çıkarıldı. Çocuklarla ilgilendim, insanlarla ilgilendim, 9’uncu gün cenazesi kepçe ile çıkarıldığında gömleğinden tanıdım.”

’20 YILDIR EŞİMİN SAATİNİ KOLUMDAN ÇIKARMIYORUM”

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Nuran Zaim depremden sonra yaşama yeniden tutunduğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Eşimin saatini 20 yıldır kolumdan çıkarmıyorum. Yaşama çocuklarım için tutundum yeniden. Çünkü yaşama sebebim onlardı. ‘Sen güçlüsün, sen yaparsın’ diyerek kendimi bu şekilde hazırladım. Burada eski muhtarımız ile çalışmaya başladım. Daha sonra seçime girip kazandım. Kendimi hep insanlara ve işime verdim. 2013 yılında Kocaeli’nin en başarılı muhtarı seçildim, 2017 yılında da Türkiye’nin en başarılı muhtarı seçildim, onun dışında da daha küçük başarılarım da oldu. Muhtarlık gönül işi olduğu için gönlümü vererek çalışıyorum.”

‘İNSANLARA YARDIMCI OLDUKÇA KENDİ DERDİMİ UNUTUYORUM’

İnsanlara yardım ettikçe derdini unuttuğunu belirten Nuran Zaim, şöyle konuştu:

“Herkese koşmaya çalışıyorum, insanlara yardım ettikçe kendi derdimi unutuyorum. Her 17 Ağustos yaklaştığında ben yine o günü yaşıyorum. Aynı acıları yaşıyorum. Eşimle birlikte ölen insanlarımızı, kaybettiklerimizi düşünüyorum. Binaları ve insanları düşünüyorum. Bu olaydan hiçbir şekilde ders almadığımızı düşünüyorum. Hala zaman zaman rüyalarıma giriyor çünkü bizim üzerimizde artık yapıştı bu. Zemin katlarda bile duramıyorum. Çünkü o anı yaşıyorsunuz. Basıyor ve gece uykunuzdan uyanmak zorunda kalıyorsunuz. Umarım bundan sonra bir daha böyle bir şey yaşanmaz dünyanın hiçbir yerinde.”

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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