Pandeminin başlangıcından bu yana epeyce bir süre geçti ve artık insanlar neyle karşı karşıya olduklarını, tedavi süreçlerinde yaşanan zorlukları ve hastalığın sonuçlarını biliyorlar. Tüm dünyada bilim insanları insanlara bu hastalık hakkında durmadan bilgi veriyor, nasıl korunacaklarını anlatıyor. Hem televizyonlar, hem yazılı basın ve hem de sosyal medyada bu konu devamlı gündemde tutuluyor, işleniyor insanlara bilgi aktarılıyor.

Bütün bilim ve tıp insanlarının ortak söylemi kalabalık ve kapalı ortamlara girmekten kaçının, toplu taşım vasıtalarını kullanmayın, toplu kullanılan uçak, otobüs ve tren gibi ulaşım araçları ile uzun seyahatler yapmayın, diğer insanlar ile en az 1,5 – 2 metre mesafeyi koruyun, dokunmaktan, öpüşmekten, tokalaşmaktan kaçının, muhakkak maske kullanın ve özellikle de el temizliğine dikkat edin, ellerinizi sık sık sabunlu suyla yıkayın.

Salgının başında bu hastalığı küçümseyen, adeta dalgaya alan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın ciddiyetsiz ve lakayt yaklaşımları hem Johnson ve Bolsonaro’nun bu hastalığa yakalanmasına yol açtı ve hem de kamuoyunda büyük bir tepki doğurdu. Salgını ciddiye alan, gerekli önlemleri almaktan kaçınmayan Merkel gibi politikacılar ise kamuoyundan büyük takdir topladı.

Salgının ilk şoku atlatıldıktan sonra bir çok devlet tam bir ekonomik çöküşü egelleyebilmek amacı ile karantina ve diğer kısıtlamaları kaldırarak, ekonomileri açma yönünde bir hamle yaptı. Bu şekilde küresel ölçekte görülen arz ve talep şokunu ortadan kaldırmaya çalıştılar.

Fakat kısıtlamaların kalkmış olması hastalığın ciddiyetini ve tedavi süreçlerinin zorluğunu fark eden geniş insan kitlelerinin eski ekonomik davranışlarına dönmesini sağlamadı.

Her ne kadar televizyonlara ve basına yansıyan bazı görüntüler eski kalabalıkların geri dönmüş olduğu izlenimini yaratıyorsa da istatistiklere yansıyan veriler bu izlenimi doğrular yönde değil.

Avrupa’da haziran ayında atılan normalleşme adımlarıyla başlayan turizm hareketi otelleri doldurmadı, seyahat yasaklarının kalkmasıyla başlayan turist hareketi beklendiği gibi bir sonuç doğurmadı. Hatta İspanya ve Yunanistan’ın turizmi açmasının astarı yüzünden pahalıya geldi, bu ülkelerde vakaların yeniden yükselmesi ve beklenenden çok daha az sayıda turist gelmesi yönetimde pişmanlık yarattı. Pişmanlık duyan bu iki ülkede yeniden kapanma gündeme geldi.

Avrupa’da diğer ülkelerde de otel dolulukları beklendiği gibi olmadı. Veri ve analiz şirketi STR Global’e göre İspanya sınırların açılmasıyla, yurtiçi ve bazı uluslararası taleplerle 11 Temmuz’da yüzde 45 ile en yüksek doluluk seviyesini gördü. Ancak İspanya’da 90 gün ileriye dönük satışlarda doluluklar, yüzde 30’un üzerine çıkmazken, temmuzun ilk yarısında İspanya’daki lüks oteller oda başına geliri geçen yıla göre yüzde 90.3 düştü. Mayısta Avrupa’da ortalama doluluklar yüzde 13.3 iken, haziranda yüzde 25.3 oldu. Avrupa ülkelerindeki açık otellerin doluluk oranı yüzde 10 ile yüzde 40 arasında değişiyor. Bu doluluk oranları elbette açık oteller üzerinden hesaplanıyor, ülke kapasitesinin tamamı üzerinden hesaplansa doluluk oranı çok daha düşük çıkacaktır. Bu ülkeler arasında İsrail yüzde 41 ile en yüksek doluluk yakalarken, onu yüzde 34 ile Fransa ve yüzde 32 ile İspanya izledi. Türkiye genelinde ise haziran ayında ortalama doluluklar yüzde 22’de kaldı.

İnsanlar evlerinden çıkıp uzak ülkelere uzun seyahatler yapmaya çekiniyorlar ve çekinmekte de haklılar, uzak bir ülkede hastalığa yakalanmak, karantinada kalmak yada sınırların kapanması ile mahsur kalmak herkes için gerçekten de oldukça korkutucu bir durumdur.

Elbette sorun sadece turizm sektöründe değil insanlara yıllarca sıcak havalarda serin, soğuk havalarda sıcak mekan sağlayan AVM’lerde kalabalıklar halinde dolaşması ve alışveriş yapması da bitti. Normalleşme adımları çerçevesinde Türkiye’de 1 Haziran’da yeniden açılan AVM’lerdeki mağazaların büyük bölümü insanların salgın tedirginliği devam ettiği için boş kaldı. Birleşmiş Markalar Derneğinin yaptığı ankete göre, dernek çatısı altındaki markaların yüzde 58’inin AVM’lerdeki mağazaları 1 – 21 Haziran tarihleri arasında geçen yılki cirolarının yarısına bile ulaşamadı. Bu yüzde 58’lik grup için ciro ortalaması yüzde 35’te kaldı. Turist AVM’lerinde cirolar 10 puan daha geriden geliyor. Yaz aylarında özellikle turizm bölgelerinde yabancıların perakende cirolarına çok ciddi katkısı oluyordu. Salgın nedeniyle yurt dışından turist gelemediği için sektör yaz döneminde yabancı katkısı alamayacak ve daha da zorlanacak.

Amerika bilindiği üzere salgına karşı en yüksek bütçe ile mücadele eden ülke, Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı “Bej Kitap” raporunun Temmuz 2020 sayısını yayımladı, raporda, sağlık kaygıları, çocuk bakımı ihtiyaçları ve işsizlik yardımlarının yüksek olması nedeniyle çalışanları işe döndürmekte zorlanıldığı kaydedildi. Amerika’da da eski normale dönmek öyle kolay ve hızlı olmayacak.

Görünen o ki etkin bir tedavi yöntemi, ilaç yada aşı bulunmadığı müddetçe ekonomilerin açılması insanları eski eğilimlerine ve davranış biçimlerine kolayca döndürmeyecektir.

Devletleri yönetenlerin konuya bu açıdan bakması, biz kısıtlamaları kaldırdık, üzerimize düşeni yaptık daha ne yapalım anlayışının yetersiz olduğunu farketmeleri gerekmektedir.