İnsanı mutlu eden gıdalar

Az su içmek mutsuzluk nedeni

İSTANBUL, (DHA) – Yeterli ve dengeli beslenmenin önemine vurgu yapan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, “Az su tüketimi kişiyi mutsuz eder, çalışma kapasitesini düşürür. Aynı zamanda çok fazla kafein tüketimi de mutsuzluğa neden olur. Ancak, muz, nar, kivi, kefir, ıspanak, pırasa, yumurta, yulaf ve ceviz gibi besinler ruh halinizi düzenlemeye yardımcı olan seratonin üretimini sağlayan amino asit triptofan içerir. Vitamin ve mineral açısından zengindir, sizi mutlu eder” dedi.

Havaların soğumasıyla güneşin kendini göstermemesi bazı kişileri mutsuz ediyor. Medicana International İstanbul Hastanesi’nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, soğuk havalarla birçok enfeksiyon hastalığının artığına da dikkat çekerek, mutluluğun formülünün yeterli ve dengeli beslenmek olduğunu söyledi. Mutluluk veren besinleri anlatan Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, bazı beslenme alışkanlıklarının kişileri mutsuz ettiğini belirterek önerilerde bulundu.

AZ SU TÜKETİMİ MUTSUZLUK NEDENİ

Toplum olarak az su tüketildiğini söyleyen Aksoylu, “Az su tüketimi kişiyi mutsuz eder, çalışma kapasitemizi düşürür. Aynı zamanda çok fazla kafein tüketimi de mutsuzluğa neden olur. Kahveyi aşırıya kaçmadan içmeliyiz. Asitli içecekler, meyve suları, çay su grubunda yer almıyor. 100 kilo olan bir kadın günlük 3 litre, erkek ise 3,5 litre su içmeli. 60 kiloda olan bir kadın 1,5-2 litre erkek ise 2-2,5 litre su tüketmeli. Suyu fazla içmek de zararlı çünkü vücuttaki bazı mineral dengesini bozuyor. Aşırı kafein tüketimi de mutlu olmamızı sağlayan minerallerin vücudumuzdan ayrılmasına neden olur. Bir tane filtre kahve, 2 Türk kahvesi, 2 de çay içtiniz bu günlük kafein ihtiyacınızı karşılıyor” diye konuştu.

MUTLULUĞUN FORMÜLÜ: YETERLİ VE DENGELİ BESLENME

Uyku düzeninin kişinin psikolojisini etkilediğini belirten Dyt. Aksoylu, “İçinde serotonin olan gıdalar bizi mutlu eder. Yeterli ve dengeli beslenme bizi mutluluğa götürecek en önemli unsurdur. Makarna, tatlı, çikolata yemeği çok seviyoruz bunları dengeli tüketirsek zarar vermezler. Fakat şekerli gıdaları yüksek miktarda yersek mutsuz oluruz. Kakao oranı yüksek çikolata yerseniz mutlu olursunuz ancak fazla tüketirseniz mutsuz olursunuz” ifadelerini kullandı.

MUZ VE NAR TÜKETİN

Sebze ve meyvelerin çok iyi bir antioksidan olduğunu vurgulayan Dyt. Aksoylu, “Vitamin ve mineral kaynağıdır, hepsi mutluluk verir. Bunların en başında muz geliyor, nar, yazın çilek, ahududu, böğürtlen, kivi de mutlu eder. Meyvelerin vitamin ve mineralinden yararlanmak için mevsiminde tüketmeliyiz. Kefir, yoğurt, ayran gibi probiyotik içeren ürünler de kişiyi mutlu eder” dedi.

PIRASA, BROKOLİ, KIRMIZI LAHANA…

Ispanakta depresyonu hafifleten ve yorgunluğu azaltan folik asit bulunduğunu anlatan Dyt. Aksoylu, “Yeşil yapraklı sebzelerden ıspanak, pazı, brokoli, karnabahar, pırasa, kırmızı lahana, semiz otu tüketin. Kuruyemiş de yiyebiliriz ama dengeli olmalıyız çünkü kalorisi yüksek. Ceviz omaga-3 kaynağı, bağışıklığı güçlendirir. Hindi eti ve yulaf da yenmelidir” diye konuştu.

KARBONHİDRAT AĞIRLIKLI BESLENMEK BAĞIŞIKLIĞI SİSTEMİNİ ZAYIFLATIR

Karbonhidrat ağırlıklı beslenmenin bağışıklığı sistemini zayıflattığını aktaran Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, “Sabah simit veya poğaça yediyseniz yanına peynir ve yumurta ekleyin. Öğlen sebze tüketin, böyle dengelersek hem sağlığımız bozulmaz hem de zararsız olduğu için mutsuzluğun önüne geçilir. Yumurta en elzem besin kaynaklarımızdan biridir, her sabah tüketilebilir. Çok iyi bir protein kaynağıdır, tok tutar” ifadelerini kullandı.