Aslında her gün insan içindir.Ancak, insana yönelik tehlikelere ve sorunlara dikkatleri çekerek, bireysel ve toplumsal duyarlılık-farkındalık yaratmak için ülkeler arasında belirli ortak günler kabul edilmiştir.



-1 Aralık :Dünya AİDS Günü,

-3 Aralık: Dünya Özürlüler Günü,

-4 Aralık: Dünya İnsan Hakları Günü,

-5 Aralık :Dünya Gönüllüler günü,

-!0 Aralık:İnsan Hakları Günü,

İnsan ve doğa birbirini bütünleyen unsurlar olarak, insanlığın gündeminde tarih boyunca önemini, önceliğini ve yerini koruyarak gündemin ön sırasında yerini sürekli olarak alacaktır.

Gelişen bilgi ve teknolojiler ışığında insanı korumak ve geliştirmek büyük bir eğitim sorunudur. Sürekli eğitim, hayat boyu eğitim ve bilgi ülkelerin en büyük sorunudur. Bu alanda her türlü yatırıma öncelik tanınmalıdır.



Devlet yönetenlere ,”Ey Oğul! İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” diye öğütler veren Şeyh Edebali ve “Ne ararsan İnsanda ara…” diyen Hükâr Hacı Bektaş Veli, “Tozlar ve dumanlar olmasaydı Ademoğulları bin yıl yaşardı” diyen bigin hekim İbn-i Sina ve daha pek çok bilgin bize yol göstermektedir.



Uluslararası Engelliler Günü 1992 yılından bu yana 3 Aralık günü Birleşmiş Milletler tarafından uluslarararası bir gün olarak kabul edilmiştir. Bu günde dünya çapında organizasyonlar düzenlenmektedir.

Engelliler Haftası, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler’e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel haftadır. Engelliler Haftası boyunca; engellilik sorunu, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimi konusu üstünde durulur. Radyo ve televizyonda konu ile ilgili programlar yayınlanır. Okullarda her gün ayrı bir engellilik konusu işlenir.



İnsan Hakları Günü her yıl, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin BM Genel Kurulu tarafından 1948 yılında kabul edildiği gün olan 10 Aralık tarihinde kutlanmaktadır.

Dünyanın değişik bölgelerinden çeşitli hukuki ve kültürel geçmişe sahip temsilciler tarafından hazırlanan İnsan Hakları Beyannamesi, evrensel değerler ile tüm halklar ve tüm uluslar için ortak bir başarı standardı belirlemektedir. Her insanın insanlık onuruna eşit değer verir. Beyanname ve Devletlerin ilkelere taahhütleri sayesinde, milyonlarca insanın insanlık onuru tanınmış ve daha adil bir dünyanın temelleri atılmıştır.



İnsan için adanan günlerin konuları da dikkate değer. Bunlar üzerinde durup düşünmek, akıl ve gönül vermek, insani, vicdani ve toplumsal bir sorumluluktur.

Bu alanda kamu kurumlarına , özel kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine, eğitim kurumlalrına, öğretmen ve öğrencilere ve tüm halkımıza da görevler düşmektedir.

Sorumluluklarını bu gün ve her gün yerine getirmeyenler,yarınlardan sorumludur.