İnsanca yaşam ücreti olsun

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren ve 2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri bugün başlıyor.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantının 4 Aralık’ta (bugün) yapılacağını açıkladı. Bu yıl asgari ücret görüşmeleriyle ilgili bir ilk yaşanacak ve ilk toplantının korona önlemleri kapsamında internet ortamında yapılacağı belirtildi.



Asgari ücret, işçinin bir iş günü çalışması karşılığında ödenmesi belirlenen en düşük ücrettir. Asgari ücret, en azından işçi ve ailesinin ekonomik ve sosyal hayatlarını en iyi şekilde yaşayabilmelerini sağlayacak kadar yani insanca yaşam ücreti olmalıdır.

Asgari ücretle çalışan milyonlarca çalışanın gözü kulağı bugün toplanacak olan İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun açıklayacağı rakamda.

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor.



İşçi ve işveren sendikalarının da katılımıyla gerçekleştirilmesi beklenen asgari ücret tespit komisyonu toplantılarının ardından 2021 yılında uygulanacak yeni asgari ücret açıklanacak. Peki vatandaşlar asgari ücretin ne kadar olmasını istiyor? Asgari ücretli çalışanların zam beklentisi farklılık gösterse de ortak talep asgari ücretin insanca yaşam ücreti olması

Koronavirüs salgını sürecinde gıda başta olmak üzere birçok ürünün fiyatının aşırı derece yükseldiğini belirten vatandaşlar, mevcut asgari ücretle geçinmenin imkânsız hale geldiğine dikkat çekiyor. Yetkililere seslenen vatandaşlar asgari ücretin 3 bin 500 liradan aşağı olmamasını ve asgari ücretten alınan verginin de kaldırılmasını talep ediyorlar.

Gelin vatandaşların sosyal medya da paylaştıkları 2021 yılında uygulanacak asgari ücret beklentisine bir göz atalım

3000 TL olmalı ev kirası 1000 TL ısınma 500 okul masrafları elektrik su iletişim mutfak masrafı yol masrafı çık işin içinden çıkamadım.

Devletimizden zam istemiyoruz Asgari ücret alandan devletimiz vergi almasın net 3000 lira verilsin.

Bu enflasyonu yakalamak için şu an 4000 TL maaş olması lazım.

Bence 3000 lira olması lazım her gün her şeye zam geliyor asgari ücret yerinde sayıyor.

Ülkemizde maalesef gelir adaletsizliği var. Kimileri pastadan koca koca dilimler alırken, artıkları da asgari ücretliler alıyor

Asgari ücreti bizi yönetenler alsın kendilerinin tenceresinde ne pişiyorsa bizde onu yiyelim. Asgari ücretle geçinilemeyeceğini belki o zaman anlarlar.

3500 lira olmalı. Kışın daha da zor, doğalgaz çoluk çocuk okul masrafı, mutfak masrafı, elektrik, su, kira sosyal hayattan da vazgeçtik boğaz tokluğuna savaşıyoruz

Asgari ücretle çalışanların geçim masraflarına indirim sağlanmalı.Madem nakit yok kafasıyla maaşlara zam yapmıyorlar mesela örnek doğalgaz, elektrik, su gibi masraflara yüzde 30-40 indirim yapsınlar.

Asgari ücret 5000 lira olacak diye rakam telaffuz edildiğinde diğer partilerde değişik rakamlar verdiler. Bu Milet de gitti en düşük rakamı verene oy verdi. Demek ki paraya ihtiyaçları yokmuş.



Hükümete göre yıl sonu enflasyon yüzde 12 tabi ne kadar doğruysa. Hadi 3 puan enflasyondan fazla artış olsun yüzde 15 zammı geçmez kanaatindeyim, Bu da yapar asgari ücreti 2672.

Türk -İş en az 10 bin lira teklif versin. Onlar ne kadar maaş alıyorsa bize de aynı maaşı versinler yalan dolanla nereye kadar. Böyle açlığa terk ediyorlar bizi. Birazcık Allah korkusu vicdan varsa hemen 10 bin lira yaparlar.

Boş boş toplanıp duruyorlar 1 ayda boşuna bu kadar gel git yapılıyor O kadar masraf kimin cebinden çıkıyor .Oysa yapacakları zam şimdiden belli.

Yeni yılda asgari ücretin en az 5 bin lira olması lazım. Çünkü yaşanılabilir bir evin kirası bin 500 liradır. Diğer 3 bin 500 lira ile ancak bir kişi evini geçindirebilir

Bana göre Komisyona işçi temsilcisi olarak katılacak Türk-İş, yeni asgari ücret olarak en azından kendi açıkladığı yoksulluk sınırını talep etmelidir.