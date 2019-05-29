İnsan hayatı enflasyon hesabına katılsaydı…

Türkiye’de insan hayatı öyle ucuz ki, şayet hesaplamada dikkate alınsaydı, enflasyonumuz bırakınız yüzde 30’a yaklaşmayı kesinlikle eksi olurdu.

Bu ülkede her gün ortalama olarak 5 kişi iş kazalarında, 5 kişi cinayetle, 8 kişi intiharla, 10 kişi de trafik kazalarında ölüyor ama umursayan pek olmuyor, genellikle “kader” denilip geçiliyor.

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Yazıya böyle başlamamın nedeni dün gazetelerde gördüğüm bir haberdi.

İstanbul’da alkol aldıktan sonra direksiyona geçip aşırı hız ve “makas” sonucu kaza yapan ve 3 gencin ölümüne neden olan sürücü sadece 10 yıl hapis cezası almış.

İnfaz sistemimize göre 5 yıl cezaevinde kalıp çıkacak.

Öldürdüğü kişi başına yaklaşık 1.5 yıl hapis yatacak yani.

Böyle “ucuzluk” nerede görülmüş Allah aşkına?

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İzmir’de aşırı hız nedeniyle önündeki araca çarpıp 3 kişinin ölümüne neden olan ünlü bir yazar da geçen hafta biten yargılaması sonunda 13 yıl 4 ay hapis cezasıyla kurtuldu.

Onun da ölümüne neden olduğu kişi başına yatacağı hapis yaklaşık 2 yıl.

Buyurun size bir büyük “ucuzluk” daha!

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Yargı organlarını suçlamıyorum.

Onlar ellerindeki yasalara göre ceza veriyorlar.

Demek ki yasalarda bir sorun var.

Meclis’in bu tuhaf ceza sistemine çare bulması gerekiyor.

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Tabii, Meclis’in sadece trafik kazalarındaki cezaları artırma değil, iş kazaları, cinayetler ve intiharlar gibi “insan hayatını fena halde ucuzlatan” konulara eğilme zamanı da çoktan geldi.