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29 Mayıs 2019
Ana Sayfa Yazarlar İnsan hayatı enflasyon hesabına katılsaydı…
Yazarlar

İnsan hayatı enflasyon hesabına katılsaydı…

Nuri Kayış Nuri Kayış

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Türkiye’de insan hayatı öyle ucuz ki, şayet hesaplamada dikkate alınsaydı, enflasyonumuz bırakınız yüzde 30’a yaklaşmayı kesinlikle eksi olurdu.

Bu ülkede her gün ortalama olarak 5 kişi iş kazalarında, 5 kişi cinayetle, 8 kişi intiharla, 10 kişi de trafik kazalarında ölüyor ama umursayan pek olmuyor, genellikle “kader” denilip geçiliyor.

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Yazıya böyle başlamamın nedeni dün gazetelerde gördüğüm bir haberdi.
İstanbul’da alkol aldıktan sonra direksiyona geçip aşırı hız ve “makas” sonucu kaza yapan ve 3 gencin ölümüne neden olan sürücü sadece 10 yıl hapis cezası almış.

İnfaz sistemimize göre 5 yıl cezaevinde kalıp çıkacak.
Öldürdüğü kişi başına yaklaşık 1.5 yıl hapis yatacak yani.
Böyle “ucuzluk” nerede görülmüş Allah aşkına?

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İzmir’de aşırı hız nedeniyle önündeki araca çarpıp 3 kişinin ölümüne neden olan ünlü bir yazar da geçen hafta biten yargılaması sonunda 13 yıl 4 ay hapis cezasıyla kurtuldu.
Onun da ölümüne neden olduğu kişi başına yatacağı hapis yaklaşık 2 yıl.
Buyurun size bir büyük “ucuzluk” daha!

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Yargı organlarını suçlamıyorum.
Onlar ellerindeki yasalara göre ceza veriyorlar.
Demek ki yasalarda bir sorun var.
Meclis’in bu tuhaf ceza sistemine çare bulması gerekiyor.

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Tabii, Meclis’in sadece trafik kazalarındaki cezaları artırma değil, iş kazaları, cinayetler ve intiharlar gibi “insan hayatını fena halde ucuzlatan” konulara eğilme zamanı da çoktan geldi.

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Nuri Kayış
Nuri Kayışhttps://sonsoz.com.tr
Gazeteciliğe 1977 Son Havadis gazetesinde başladı, Hür Anadolu, Başkent, Ulus, Günaydın ve Sabah gazetelerinde çalıştı. RTUK Başkanlığı yapan yazarımızın 14 adet yayınlanmış kitabı bulunmaktadır.

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