Günde 100 bin hastaya hizmet verme kapasitesiyle Avrupa’nın en büyük hastanesi olacak Bilkent Şehir Hastanesi’nin yerel seçim öncesi açılması hedefleniyor.



Böylece, Ankaralılara, “Bakın sizin için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz” denilerek yapılan iş oya tahvil edilmek istenecek.

Buna bir diyeceğim yok.



İktidarda kim olursa olsun seçim öncesi seçmene hoş gelecek bazı yatırımları devreye sokabilir.



Ancak bunu yaparken şu soruya yanıt bulmak gerekiyor:

Ankara-Konya Hızlı Treni’nin sinyalizasyon sistemi kurulmadan işletilmeye başlanması gibi yarım yamalak bir çalışma mı yapıldı, yoksa işler dünya standartlarına uygun mu yürütüldü?

Bir yatırımın doğru düzgün yapılması hızlı yapılmasından herhalde daha önemlidir.



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Gelelim Bilkent Şehir Hastanesi’yle ilgili bir başka soruna:

Hastanene 9 ayrı binadan oluşan bir kampüste faaliyet gösterecekmiş.

Tam 904 poliklinik odası, 259 poliklinik destek odası bulunacakmış.

131 ameliyathanesi varmış. Günde en az 650 ameliyat yapılabilecekmiş.



Her şeyden önce şunu bilmek gerekiyor:

İster fabrika, ister okul, ister hastane olsun, bir işletme büyüdükçe yönetilmesi zorlaşır.

Dev bir hastane yerine Ankara’nın çeşitli semtlerinde hizmet verecek orta büyüklükte 7-8 hastane açılması belki de daha doğru olurdu.



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Ve tabii şu sorun da unutulmamalı:

Bilkent Şehir Hastanesi’nin tam olarak hizmete girdiğinde o bölgede trafik allak bullak olacaktır.

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Aman dikkat!

Avrupa’nın en büyük hastanesi diye dünyanın en sorunlu hastanesi açılıyor olabilir.