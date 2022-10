İnşaattan malzeme çalan hırsızlar, mahalelinin üzerine at arabası sürdü

- Reklam -

Emin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ’de, inşaattan malzeme çalan 5 kadın, kedilerini durdurmak isteyen mahalle sakinin üzerine at arabasını sürerek, olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 20 Ekim Perşembe günü saat 06.20 sıralarında yaşandı. İnşaat şantiyelerine dadanan at arabalı 5 kadın, Uğur Mumcu Mahallesi’nde bir şantiyeden malzemeleri at arabasına yükledi. Gelen sesler üzerine durumu fark eden bir mahalle sakini, aşağı inerek elindeki tahta parçasıyla şüphelilere müdahale etmek istedi. 5 kadın bindikleri at arabasını kendilerini durdurmaya çalışan mahalle sakininin üzerine sürdü. Mahalle sakini kaçarak ezilmekten son anda kurtuldu. Kadınlar kısa sürede izini kaybettirdi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde at arabalı 5 kadının, inşaat şantiyesinden malzemeleri çalıp at arabasına yükledikleri, mahalle sakinin elindeki tahta ile kadınlara doğru koştuğu, kadınların bindikleri at arabasını mahalle sakinin üzerine sürdüğü ve sokaktan uzaklaştıkları görülüyor. (DHA)

