İnşaattaki demirleri oto kurtarıcıyla çalan şüpheli yakalandı

Serkan ÖZDEMİR/ MANİSA, (DHA)- MANİSA’nın Yunusemre ilçesinde, inşaat alanından 1,5 ton ağırlığındaki demirleri oto kurtarıcıya yükleyerek, çalan Y.A. (58), gözaltına alındı. Y.A., emniyetteki ifadesinde, oto kurtarıcıyı 150 liraya ayarladığını, demirleri de borçlarını ödemek için çaldığını söyledi.

Devriye görevi yapan Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muradiye Mahallesi 38’inci Sokak’taki inşaatın kullanılmamış kolon demirlerinin, 45 DD 231 plakalı oto kurtarıcıya yüklendiğini fark etti. Demirleri yükleyen Y.A.’nın tedirgin davranışlarından şüphelenen polis ekipleri, kimlik kontrolü yaptı. ‘Hırsızlık’tan çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen Y.A., gözaltına alındı.

BORÇLARINI ÖDEMEK İÇİN ÇALMIŞ

Y.A., polisteki sorgusunda suçunu itiraf edip, inşaattaki demirleri borçlarını ödemek amacıyla çaldığı söyledi. Y.A.’nın 1,5 ton ağırlığında ve değeri 10 bin TL olan kolon demirlerini yüklemek üzere oto kurtarıcıyı 150 liraya ayarladığı belirlendi. Y.A.’nın polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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