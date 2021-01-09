İnşaatta koluna saplanan demiri, itfaiyeciler hastanede keserek çıkardı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta, Yüksek Hızlı Tren (YHT) inşaatında çalışan Emre Karaman’ın (21) koluna, demir saplandı. İşçinin kolundaki demir, hastanede itfaiye ekibince kesilerek, çıkarıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Uzuntepe Mahallesi güzergahındaki YHT inşaatında meydana geldi. Emre Karaman’ın sağ koluna, çalıştığı sırada inşaat demiri saplandı. Durumu fark eden işçinin mesai arkadaşları, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Karaman, ihbarla gelen sağlık görevlilerince kolundaki demirle ambulansa bindirilip, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye Sivas Belediyesi itfaiye ekibi de geldi. Karaman’ın koluna saplanan demir, itfaiye ekibi tarafından kesici aletle çıkarıldı. Emre Karaman’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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