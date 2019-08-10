İnşaatta Hareketlilik Sinyalleri Gelmeye Başladı…

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Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koyan “Hazır Beton Endeksi” 2019 Temmuz Ayı Raporu’nu açıkladı.

Faaliyette son 15 ayın en yüksek endeks değeri elde edilse de faaliyetin hâlen eşik değerin altında olması istenilen düzeyden uzak olduğunun göstergesi oldu. Önceki yılın aynı dönemine göre Güven Endeksi’ndeki görece yüksek düşüş, inşaat sektörünün hâlihazırda yaşadığı darboğazın devam ettiğine işaret etti.

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) her ay açıkladığı Hazır Beton Endeksi ile Türkiye’de inşaat sektörünün ve bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durumu ve beklenen gelişmeleri ortaya koymaktadır. İnşaat sektörünün en temel girdilerinden biri olan ve aynı zamanda üretiminden sonra hızlı bir süre içinde stoklanmadan inşaatlarda kullanılan hazır betonla ilgili bu Endeks, inşaat sektörünün büyüme hızını ortaya koyan en önemli göstergelerden biridir.

THBB, her ay merakla beklenen Hazır Beton Endeksi’nin 2019 Temmuz Ayı Raporu’nu açıkladı. Faaliyette son 15 ayın en yüksek endeks değeri elde edilse de faaliyetin hâlen eşik değerin altında olması istenilen düzeyden uzak olduğunun göstergesi oldu. Güven Endeksi’nin en düşük endeks olması inşaat sektörü özelinde güvenin düşük olduğuna işaret etti. Gelecek döneme ilişkin beklenti hâlen düşük kaldı.

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Hazır Beton Endeksi 2019 Temmuz Ayı Raporu’na göre, faaliyet hariç diğer iki endeks de önceki yılın aynı dönemine göre düşüş sergiledi. Özellikle Güven Endeksi’ndeki görece yüksek düşüş, inşaat sektörünün hâlihazırda yaşadığı darboğazın devam ettiğine işaret etti. Rapora göre beklenti düzeyinin de istenilen seviyeden uzak olduğu görüldü.

“İnşaat faaliyetlerindeki kıpırdanmanın faiz indirimi sonrasında devam etmesini bekliyoruz”

Hazır Beton Endeksi 2019 Temmuz Ayı Raporu’nun sonuçlarını değerlendiren Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Faaliyette son 15 ayın en yüksek endeks değeri elde edilse de faaliyetin hâlen eşik değerin altında olması istenilen düzeyden uzak olduğunun göstergesi oldu. Önceki yılın aynı dönemine göre Güven Endeksi’ndeki görece yüksek düşüş, inşaat sektörünün hâlihazırda yaşadığı darboğazın devam ettiğine işaret etti.” dedi.

Ekonomik gelişmeleri değerlendiren Yavuz Işık, “Geride bıraktığımız temmuz ayındaki faiz indirimi sonrasında konut satışlarında ve inşaat sektöründe hareketlilik yaşanacaktır. Enflasyonda kalıcı olarak elde edilecek başarı ile paralel olarak faiz indiriminin devam etmesi yalnızca inşaatta değil aynı zamanda ekonominin genelinde bir hareketlilik için şarttır. İstihdam artışı, vergi tahsilatı gibi diğer ekonomik göstergelerin iyileşmesi için önce ekonominin canlanması gerekmektedir. Temmuz ayında inşaat faaliyetlerindeki kıpırdanmanın faiz indirimi sonrasında devam etmesini bekliyoruz. ” dedi.

Hazır Beton Endeksi hakkında

Söz konusu endekslerin oluşturulmasına esas teşkil eden anket ile firmalara 9 soru sorulmuştur. Her bir endeksin değeri 100’ün altında ya da üstünde olmasına bağlı olarak yorumlanmaktadır. 100’ün üzerinde olması durumunda önceki aya ait faaliyetin ya da gelecek döneme ilişkin beklentinin olumlu yönde geliştiği yorumu yapılmaktadır. Türkiye genelinde her ay hazır beton üreticileri ile gerçekleştirilen çalışmada 3 farklı endeks türetiliyor. Hazır Beton Faaliyet Endeksi ile hazır beton firmalarının geçmiş bir aylık faaliyetlerinin sonuçları, Hazır Beton Güven Endeksi ile hazır beton sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin, ekonomi ve sektöre yönelik duydukları güven seviyesi, Hazır Beton Beklenti Endeksi ile hazır beton firmalarının önümüzdeki üç aylık dönemde faaliyetlerinin hangi seviyede olacağına ilişkin beklentiler hakkında bilgi edinildi. Hazır Beton Endeksi ile endekslerin tümünü içeren bileşik endeks elde ediliyor.

Türkiye Hazır Beton Birliği hakkında

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 1988 yılından beri güvenli ve dayanıklı yapıların inşası amacıyla standartlara uygun beton üretilmesi, tekniğine uygun beton uygulamalarının yaygınlaşması ve ülkemizde kaliteli, dayanıklı, yüksek dayanım sınıflarında beton kullanılması için uğraş veren mesleki bir kuruluştur. THBB, Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve Beton Sürdürülebilirlik Konseyi (Concrete Sustainability Council) üyesi; Beton Sürdürülebilirlik Konseyi “Bölgesel Sistem Operatörü”dür. THBB’ye üye olacak şirketlerin bütün hazır beton tesislerinde standartlara uygun üretim yapması, THBB Kalite Güvence Sisteminin (KGS) sürekli habersiz denetimlerine tabi olarak KGS Uygunluk Belgesi alması, uygun laboratuvar bulundurması, teknik, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, yasal ve etik kriterleri eksiksiz yerine getirmesi zorunludur.

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