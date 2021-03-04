İnşaatta birlikte çalıştığı ağabeyi ile kardeşini öldürdü (2)

KÜÇÜMSENDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde ağabeyi ve kardeşini tabancayla vurarak öldüren inşaat ustası Doğan A. (37), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Doğan A.’nın emniyetteki ifadesinde, ağabeyi ve kardeşinin kendisine olan tavırlarından dolayı sürekli tartışma yaşadıklarını, küçümsendiğini hissettiği için sinirlerine hakim olamayıp cinnet getirdiğini ve olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Polis eiplerince çelik yelek giydirilerek adliyeye getirilen Doğan A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)

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