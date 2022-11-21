İnşaatın 8’inci katından asansör boşluğuna düşen işçi öldü

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Sevilay AY- Furkan KAVUKLU/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’nin Kocasinan ilçesinde, 8 katlı inşaatın son katından asansör boşluğuna düşen kalıp işçisi Zekeriya T. (58), hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.30 sıralarında, Saraybosna Mahallesi Vezirler Sokak’taki 8 katlı inşaatta meydana geldi. Kalıp işçisi Zekeriya T., dengesini kaybedince en üst kattan asansör boşluğuna düştü. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zekeriya T.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kalıp işçisinin cansız bedeni, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor. (DHA)

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