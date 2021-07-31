İnşaatın 4’üncü katından düşen işçi öldü

Erzurum, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müdahir Özgül, son günlerde Avrupa ve Türkiye'de etkili olan sağanakların iklim değişikliğinin doğal sonucu olduğunu söyledi. Yağışların devam edeceğini belirten Prof. Dr. Özgül, "İklimle alakalı genelde tarımsal meteorolojiyle ilgili de özelde bizim buna göre tedbirler alıp, çalışmalar yapıp, bu tedbirleri önceden vatandaşla veya kamuoyuyla paylaşıp, bu konuda belli şeyleri oluşturmamız gerekiyor” dedi.