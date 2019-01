Evim Türkiye Fuarı, 8-10 Şubat tarihleri arasında Almanya’nın Düsseldorf kentinde düzenlenecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteği, Demirören Medya ve İstexpo ortaklığıyla gerçekleştirilecek fuara, Türk inşaat ve emlak sektörünün en önemli şirketleri katılım gösterecek.

Ziyaretçilerin parasız giriş yapabileceği fuarda, birçok meşhur ismim de Avrupa’da yaşayan Türkler’le bir araya gelecek.

BAKAN KURUM’DAN DESTEK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Evim Türkiye Fuarı’na destek verdiklerini belirterek, “Yurt dışında ülkemizi tanıtan fuarlar, organizasyonlar bizlere ve sektörümüze pozitif bir biçimde yansır. bütün sektör temsilcilerini Evim Türkiye Fuarı’na katılmaya davet ediyorum” dedi.

BAŞKONSOLOS GÜREL: DÜSSELDORF ÇOK DOĞRU BİR ADRES

Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel, Almanya’daki Türk vatandaşlarının yanı sıra Türkiye’de yatırım yapmak isteyen Almanlara da bir biçimde ulaşılması gerektiğini belirterek, “Türkiye ekonomisinin yararına olacak her organizasyonu destekliyoruz. Düsseldorf da bu organizasyon için çok doğru bir adres” diye konuştu.

ITO BAŞKANI AVDAGİÇ: İSTANBUL’U DÜSSELDORF’A TAŞIYORUZ

Evim Türkiye fuarında yer alacak İstanbul Ticaret Odası’nın başkanı Şekib Avdagiç, “İnanıyorum ki, Şubat ayında ilki düzenlenecek Evim Türkiye Fuarı kendi alanında marka haline gelecektir.

Evim Türkiye, inşaat sektörümüz için önemli bir çıkış noktası sağlayacak. İnşaat ve emlak sektörü, yeni satış imkânlarını çok uzakta değil, Avrupa’daki Türkiye’de bulacak. Dövizdeki dalgalanmadan etkilenmeyen gurbetçilerimiz de, deneyimlerini en iyi biçimde bu sektörde değerlendirme ve daha da kazançlı çıkma talihine sahip olacak. Evim Türkiye Fuarı, başta Almanya olmak suretiyle bütün Avrupa’da yaşayan yabancıların Türkiye’de bir emlak yatırımı yaparak, yatırımcı Türk vatandaşı olmaları için de ciddi bir fırsat.

Avrupa’daki Türkler, baba diyarı topraklarda bir ev, ofis ya da arsa satın alarak hem güzel bir yatırım yapacaklar hem de doğdukları topraklara azıcık daha yaklaşacaklar” ifadesini kullandı.

“TÜRKLER, BULUNDUKLARI ÜLKENİN EKONOMİSİNE DİNAMİZM KATIYOR”

Türklerin dünyanın her bölgesinde başarılı girişimciliğiyle öne çıktığını vurgulayan Avdagiç, “Türkler, bulundukları ülkenin ekonomisine dinamizm katıyor. Bu sayede Türkiye’yi de dünyanın her köşesinde başarıyla tanıtıyorlar. Yaşadıkları ülkenin vatandaşlığını alarak, ülkemizin dünyanın her köşesinde söz sahibi olabilmesi yönündeki temel taşları oluşturuyorlar. Bu büyük bir misyondur. Biz de İTO olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın her çeşit yatırımında yanında olduğumuzu Almanya’da bir defa daha ifade edeceğiz” dedi.

3 ÇATI DERNEK DE DESTEK VERİYOR

Düsseldorf’ta düzenlenecek Evim Türkiye emlak Fuarı’na Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve iştiraki Emlak Konut’un yanı sıra, Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER), emlak ve emlak Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) de destek veriyor.

Katılımcı markalar, 6 bin metrekare fuar alanında 3 gün süresince projelerini sunarak satış yapma, ödeme yararlarını anlatma imkânı bulacak. emlak firmaları, bankalar ve değerleme uzmanlarının yer almış olduğu fuarda birçok şehirden farklı gelir grubuna hitap eden projeler tanıtılacak.