İnşaat ustasının cesedi 3 yıl önce kimsesizler mezarlığına gömülmüş 

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- DENİZLİ’nin Çameli ilçesinde, 13 yıl önce kaybolan Bayram Tosun’un (40), yasak ilişki yaşadığı Kezban Turhan’ın eşi Veysel Turan tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Kezban Turan itirafı üzerine cesedin gömüldüğü Muğla’nın Menteşe ilçesindeki dere yatağında 3 yıl önce bulunan bir cesedin kimsesizler mezarlığına gömüldüğü öğrenildi. Kezban-Veysel Turhan çifti ile Kemal Biçe gözaltına alınırken, cesedin, Tosun’a ait olup olmadığı yapılacak DNA testi sonrası belirlenecek.

Çameli ilçesinde yaşayan evli, 1 çocuk babası Bayram Tosun’un 2009’da kaybolmasıyla ilgili Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri araştırma başlattı. İnşaat ustası Tosun’un çalışmak için 31 Aralık 2009’da Muğla’nın Menteşe ilçesinde yaşayan arkadaşı Veysel Turhan’ın yanına gittiğini tespit eden ekipler, Turhan, eşi Kezban Turhan ve kayınbiraderi Kemal Biçe’nin ifadelerini aldı. Turhan çifti ve Kemal Biçe, ifadelerinde Tosun’un yanlarına geldiğini ancak yılbaşı gecesi ayrıldığını söyledi.

‘ŞÜPHELİLER TEKNİK VE FİZİKİ TAKİBE ALINDI’

Tosun’un öldürülmüş olması ihtimalinden şüphelenen ekipler, 3 kişiye yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Denizli’de yaşamaya başlayan Turhan çiftinin olay sırasında kaldıkları Muğla’daki evde 4 ay önce arama yapıldı. Duvarda kan izlerine rastlayan polis ekipleri örnekler aldı. Ancak aradan geçen sürede kanın bozulması nedeniyle DNA eşleştirilmesi yapılamadı. Konuyu takip eden ekipler, Kezban-Veysel Turhan’ı dün İstanbul’da katıldıkları televizyon programında, kayınbiraderi Kemal Biçe’yi ise Denizli’de tekrar gözaltına aldı.

‘İTİRAF ETTİ’

Önce çelişkili ifadeler veren Kezban Turhan, daha sonra gerçeği anlattı. İfadesinde Bayram Tosun’u Muğla’ya çağırdıklarını söyleyen Kezban Turhan, kendisiyle birlikte olduğu gerekçesiyle eşi Veysel Turhan tarafından tabancayla öldürdüğünü, cesedi ise dere yatağına gömdüklerini itiraf etti. Veysel Turhan, cinayet suçlamasını kabul etmezken, bugün cinayet bürosu ekipleri, Tosun’un öldürüldükten sonra gömüldüğü Muğla’nın Menteşe ilçesi Kozağaç Mahallesi’ne gitti. Gözaltına alınan Kezban Turhan ile kardeşi Kemal Biçe, gömdükleri yeri polise gösterdi. Polis ve jandarma ekipleri, 2 kardeşin gösterdiği ormanda kazı çalışmaları yaparak Tosun’un cesedini aradı. Arama çalışmalarında jandarmanın kadavra arama köpeği ‘Sima’ da kullanıldı. Aramalardan sonuç alınamazken, bölgede yaşayan bir kişinin 2018-2019 yılında Bayram Tosun’un gömüldüğü öne sürülen noktada insan kafatası, kemikler ve ayakkabı bulduğu ve kemiklerin kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıktı. 3 yıl önce kimsesizler mezarlığına gömülen kemikler üzerinde DNA testi yapılacağı ve Bayram Tosun’a ait olup olmadığının belirleneceği öğrenildi. (DHA)

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