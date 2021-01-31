İnşaat malzemesi hırsızlığına 3 tutuklama

Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR,(DHA)- KIRŞEHİR’de özel bir firmaya ait depodan yüklü miktarda inşaat malzemesi çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Amirliği ekipleri, il merkezinde bulunan depodan yüklü miktarda inşaat malzemesi çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Depo çevresindeki 610 saatlik güvenlik kamera görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelilerin olay yerine kamyon ve minibüsle geldiklerini belirledi. Kamyon ve minibüsün olay günü Ankara istikametine gittiğini tespit eden polis, şüphelilerden 3’ünü Ankara’da, birinin ise Antalya’ya gittiğini belirledi. Ankara ve Antalya polisinin katıldığı operasyonda zanlılardan S.E (22), A.A. (30) ve S.D (35) Ankara’da, E.E. (33) ise Antalya’da gözaltına alınarak, Kırşehir’e getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A, S.D. ve E.E tutuklandı, S.E. serbest bırakıldı.

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