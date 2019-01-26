Ekonomide geçen yılki dalgalanmada olumsuz en çok etkilenen sektörlerin başında şüphesiz inşaat sektörü geliyor. Sektörün yaşadığı zorluklar rakamlarda çok açık bir şekilde görülüyor ama işin daha çarpıcı yönü maliyet artışlarının yıllık enflasyonun neredeyse bir buçuk kat fazla olması.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre 2018 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre inşaat maliyet endeksi yüzde 29,95 oranında artarken malzeme endeksi yüzde 35,47, işçilik endeksi yüzde 17,42 yükselmiş.

Yine aynı dönem itibarıyla; endeksler bina inşaat maliyetinde yüzde 30,21, bina malzemede yüzde 35,99, işçilikte yüzde 17,52 oranında artmış. Bina dışı yapılardaki artışlar, malzeme endeksinde yüzde 33,82, işçilik endeksinde yüzde 17,08.

Yıllık enflasyonun yüzde 20.3 olduğu ortamda inşaat maliyetlerdeki artışların bir buçuk kat daha fazla olması buna rağmen işçilik maliyetleri enflasyonun altında kalması. dikkat çekici.

Bu artışlarla kim inşaat işine girer, kim bina yapar, bunlardan da vazgeçtik yapılan konutları evleri, müteahhit karı da eklenince yüzde 50 fiyat artışıyla kim alabilir üstelik binlerce konut satılmayı beklerken?

Geçen hafta içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon konusunda super marketleri fiyat ayarlamada “ahlaklı davranmaları” yönünde uyarmıştı.

İnşaat alanındaki artışlara bakılırsa yakında bu sektördeki malzeme üreticilerine de “ahlaklı olmaları yönünde uyarı gelir.

Ey inşaat sektörü, “Biz işiniz yürüsün, yaptığınız binalar satılsın diye vergilerden vazgeçiyoruz, ama siz sürekli maliyetleri enflasyonun üzerinde şişirip kendindiniz zora sokuyorsunuz, ahlaklı davranın” sözlerine hazırlıklı olun.

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Kredi kartı sorunu bitmez

Kredi kartı geri ödemelerinde yaşanan sıkıntıları aşmak üzere her gün yeni bir düzenleme geliyor. Kredi kartı borçları için yapılandırmalar, ertelemeler, borcu borçla kapatmak için yeni kredi vermeler devreye sokuluyor.

En son olarak geçen Cuma günü yapılan değişiklikle kredi kartı borçlarının ödenmesi amacıyla bankalarca kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırı 60 ay olarak belirlendi. Ayrıca kartın borcunun başka bir bankada bulunması durumunda verilecek tüketici kredisi ilgili bankaya ödeme yapılarak kapatılacak.

Sonuçta borç uzun vadeye yayılarak borçla kapatılıyor. Ancak daha önce de birkaç kez ifade ettik, sorunun en büyük nedenlerinden biri aylık asgari ödeme oranından kaynaklanıyor. Aylık ödemelerdeki oran yüzde 40.

Bu oran eskiden olduğu gibi yüzde 20-25’lere çekilmeli ki vatandaş da borcunu zorlanmadan ödesin ama ısrarla yüzde 40’ını öde diyecekseniz, sonuç ortada.

Merkez Bankası verilerine göre, mevduat bankalarda tasfiye edilecek bireysel ve ticari kredi kartlarının toplamı 2019 yılı 11-18 Ocak döneminde 84, yılbaşından buyana 222, son bir yılda da 562 milyon lira artarak 7.66 milyar liraya ulaşmış.Rakamlar bu son kararlara rağmen kredi kartı sorunu devam ediyorsa asgari ödeme oranını düşürmek de bir çözüm olabilir.

