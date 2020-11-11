İnşaat maliyetleri Eylül’de yüzde 2.11 yükseldi

İnşaat maliyetleri Eylül’de aylık bazda yüzde 2.11 ve yıllık bazda yüzde 16.11 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Eylül’de aylık bazda malzeme maliyeti yüzde 3.48 arttı, işçilik maliyeti yüzde 0.75 azaldı. Ayrıca yıllık bazda da, malzeme maliyeti yüzde 16.90, işçilik maliyeti yüzde 14.41 arttı.

Bina inşaatı maliyet maliyeti de, Eylül’de aylık bazda yüzde 2.19 ve yıllık bazda yüzde 16.05 arttı. Eylül’de aylık bazda malzeme maliyeti yüzde 3.64 artıp, işçilik maliyeti yüzde 0.75 azalırken, yıllık bazda da malzeme maliyeti yüzde 16.75, işçilik maliyeti yüzde 14.58 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet maliyeti, Eylül’de aylık bazda yüzde 1.84, yıllık bazda yüzde 16.30 arttı. Eylül’de aylık bazda malzeme maliyeti yüzde 2.98 artıp, işçilik maliyeti yüzde 0.77 azalırken, yıllık bazda malzeme maliyeti yüzde 17.40, işçilik maliyeti yüzde 13.77 arttı.