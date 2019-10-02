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      Dış Haberler

      Meghan Markle, İngiliz gazetesini mahkemeye verdi

      Editör -
      Prens Harry’nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle, babasına yazdığı özel bir mektubu yayımladığı gerekçesiyle İngiltere’nin en çok okunan bulvar gazetelerinden Mail on...
      Dış Haberler

      KKTC’de 7 yaşındaki kız çocuğunu tacize 5 yıl hapis

      Editör -
      Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 7 yaşındaki kız çocuğununu taciz ettiği iddiasıyla yargılanan Ömür Emirsoylu, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
      Dış Haberler

      İngiltere’ye bağlı Man Adası’nı sel vurdu

      Editör -
      İngiltere’ye bağlı Man Adası’nda sağanak yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar için helikopterlerle yardım çalışmaları devam ediyor.
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