Milli Savunma Bakanlığı’nca koronavirüsle mücadelede kullanılacak 2’nci grup sağlık malzemelerinin İngiltere’ye gönderildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla, COVID19 virüsüyle mücadelede kullanılacak olan ikinci grup sağlık malzemeleri bugün İngiltere’ye gönderildi” denildi. Öte yandan paylaşılan fotoğrafta yer alan kargo paketlerinin üzerinde, Hz. Mevlana’nın ‘Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var’ sözleri ile ‘Türkiye’den Birleşik Krallık halkına sevgilerle’ notunun yer aldığı görüldü.