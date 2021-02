İngiltere’den rezervasyonda yüzde 350 artış

Mehmet ÇINAR- Burcu MUTLU/ANTALYA, (DHA)- İNGİLTERE’nin koronavirüs tedbirleri kapsamında tatil amaçlı yurt dışına yapılacak seyahatler için vatandaşlarına uyguladığı kısıtlamayı 17 Mayıs’ta kaldıracağını açıklaması, turizm camiasında heyecana neden oldu. İngiltere’den Türkiye’ye en çok turist getiren Jet2holidays ve Easyjet’in Türkiye temsilcileri, rezervasyonlarda yüzde 350’nin üzerinde artış yaşandığını aktardı. Alanya ilçesinde yaşayan ve Türk vatandaşlığına geçen İngilizler de kendi ülkelerinden turistlere bir an önce tatil için gelmeleri çağrısında bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesinde koronavirüs kısıtlamalarını 21 Haziran’a kadar 4 aşamada kaldıracaklarını açıkladı. İngiltere vatandaşlarının, 17 Mayıs’tan itibaren tatil amaçlı yurt dışına seyahat edebileceği kararı, Türkiye turizm sektöründe olumlu hava yarattı. Türkiye’ye en çok turist getiren tur operatörlerinden Easyjet Holidays’in Türkiye temsilcisi, Diana Travel Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tonbul, Türkiye için çok önemli bir pazar olan İngiltere’nin, başta Antalya, Dalaman ve Bodrum olmak üzere İstanbul, İzmir, Aydın, Kuşadası gibi tüm destinasyonlara 12 ay seyahat eden bir ülke olduğunu kaydetti.

REZERVASYONLARDA YÜZDE 350 ARTIŞ

İngiltere başbakanının yaptığı açıklamanın, turizm camiası için en azından bir netlik takvimi olduğunu belirten Tonbul, “Hem tüketici, hem tur operatörü, hem uçak şirketleri, hem de otelci için bu pazardan beklentilerde bir netlik takvimidir. Bunun ilk aşamada tüketiciye etkisini hemen gördük. Bir günden ertesi güne günlük aldığımız rezervasyon sayısında yüzde 350’nin üzerinde artış yaşandı. Bunlar çok önemli ve artık tüketicinin rezervasyon yapmak konusunda motivasyonunun geri geldiğini gösteriyor” dedi.

TÜRKİYE TALEPLERDE İKİNCİ SIRADA

Johnson’ın ‘Artık bu tarihte Türkiye’ye gideceğiz’ gibi bir şey söylemediğine dikkat çeken Tonbul, “Boris Johnson, ‘Bu tarihte seyahat kısıtlamalarını kaldıracağız her şey yolunda giderse, bunun da tekrar değerlendirmesini 12 Nisan’da yapacağız’ diyor. Eğer Türkiye 17 Mayıs’taki ilk açılışta yer almak istiyorsa, tabi ki atması gereken adımlar var. Ama şu gösteriyor ki; İngiltere’de yapılan rezervasyonlar içinde Türkiye, İspanya’dan sonra en fazla rağbet gören ikinci ülke” dedi.

2021 BEKLENTİSİ YÜZDE 70

Türkiye’ye 2019’da İngiltere’den yaklaşık 2.6 milyon turist geldiğini anlatan Tonbul, “Tahmin ediyorum buna yüzde 70 oranında yaklaşacağız. Sezon geç başlayacak olmasına rağmen. Eğer bu takvim birebir işler ve Türkiye de bu takvimin içinde başından itibaren yer alabilirse, mayıs ayını da kaybettiğimizi varsayarak hazirandan ekim aylarına tahminim 2019’da yaptığımız işin yüzde 70’ini yine yakalamış oluruz” dedi.

AŞI VE MALİYETİNİ KARŞILAMA TALEBİ

Türkiye’nin uyguladığı Güvenli Turizm Sertifikası’nın öneminden bahseden, sadece bir belge değil ciddi bir referans da olduğuna dikkat çeken Tonbul, turizm çalışanlarının da bir an önce aşılanması beklentisini açıkladı. Tonbul, “Eğer aşılanmayı da yaparsak ve kendimizi aynı zamanda sadece ülke olarak değil, belki daha öncesinde resort havalimanları ve kaynak pazardaki şehirler arasında güvenli koridor oluşturup bunu açabilirsek, tahminim çok daha hızlı ve avantajlı bir şekilde bu seneye başlayabiliriz. Rakiplerimizden daha önce başlayabiliriz. Sektörümüzün de ülkemize yük olmadan aşı maliyetini karşılayabileceği fikrindeyim” dedi.

İNGİLİZLERİN KÜLTÜR TURU İLGİSİ

İngiliz vatandaşlarının Türkiye’de bütün tatil yörelerine seyahat ettiğine dikkati çeken Tonbul, “Sadece bir bölgeye odaklanmış değil. Birçok tatil ürününden faydalanıyorlar. Önce oteller geliyor fakat ilginç bir şekilde İngilizler sadece her şey dahil beş yıldızlı otelde tatil yapmıyor. Pansiyon, apart, villa tatiline de geliyorlar. Yine ilginçtir ülkemizdeki mavi yolculuk rotalarının en birinci müşterisi İngiliz vatandaşları. Kültür turlarına da bunun yansıyacağını düşünüyorum. Bakanlık çok önemli pazarlama çalışmaları yürütüyor. Başta Göbeklitepe, Truva, Kapadokya ve İstanbul olmak üzere çok önemli kampanyalar İngiltere’de de yapılıyor. Kısa ve orta vadede İngiltere’den bu alanda da önemli organizasyonların ülkemizde yer alacağını düşünüyorum. Yeter ki her şey bir an evvel normale dönsün” diye konuştu.

REZERVASYONLARDA DÖRT MİSLİ ARTIŞ

İngiltere’nin 17 Mayıs’a kadar yurt dışına yasakladığı seyahatlerle ilgili Boris Johnson’ın yaptığı açıklamanın dört aşamalı bir planı içerdiğini belirten NBK Touristik Genel Müdürü Recep Yavuz ise “Johnson’ın haziran sonuna kadar bütün yasakların kaldırılacağı, dolayısıyla uluslararası uçuşlar ve seyahatin başlayacağını söylemesi üzerine İngiliz halkında çok ciddi bir ilgi oluştu. Bir hafta içindeki bütün rezervasyonlar kıyaslandığında, dört misli rezervasyonun bir günde geldiği görüldü. Bu demek oluyor ki bir senedir evinde hapsolmuş insanların ciddi bir seyahat arzusu ve talebi oluştu. Bunun turizme çok olumlu yansıyacağını düşünüyoruz” dedi.

EN ÇOK TALEP AĞUSTOS AYINA

Bu konuda İngiltere’nin ilk defa bir öngörü ortaya koymasının turizmciler açısından önemli olduğunu da belirten Recep Yavuz, “Özellikle rezervasyonlar ağustos ayına geldi. Sonrasında temmuz ve eylül ayına ciddi rezervasyonlar geldi. Rezervasyonlarda en çok öne çıkan ülkeler İspanya, Türkiye, Yunanistan ve Portekiz. TUI de bununla ilgili bir açıklama yaparak, Türkiye’nin de içinde olduğu rezervasyon patlaması yaşadıklarını, aynı zamanda turizm şirketlerinin borsadaki değerlerinin de arttığını belirtti. Bunun sektöre çok olumlu yansıyacağını ümit ediyoruz” diye konuştu.

17 MAYIS’A KADARKİ REZERVASYONLAR İPTAL

Türkiye’ye en çok turist getiren firmalardan Jet2holidays Türkiye temsilcisi MTS Globe Yönetim Kurulu Başkanı Münci Karakaya, İngiltere ve Almanya’daki gelişim olumlu seyrederse firma olarak bu yılki turist hedeflerinin 400-500 bin civarında olduğunu söyledi. İngiltere’deki açıklamalarla ilgili ölçmek için biraz erken olduğunu söyleyen Karakaya, “İki günlük bir hikayeden bahsediyoruz ve çok kesin şeyler söylenmiyor. En nihayetinde bildiğimiz bir şey var, 17 Mayıs’a kadar uçakların hepsi iptal. Devletin açıkladığı tarihlere göre müşterilerimizin iptal hakkı doğuyor ve 17 Mayıs’a kadar Türkiye’ye hiçbir İngiliz turist gelmeyecek. Ondan sonraki durum ise biraz belirsiz” ifadelerini kullandı.

ÜMİT VERİCİ

21 Haziran’da tüm yasakların kalkacağının belirtildiğini söyleyen Karakaya, şunları söyledi:

“Bu demektir ki, o zaman yurtdışı seyahatlerdeki yasak da kalkacak. Ancak zannediyoruz ki İngiliz hükümeti bunu ülke ülke açıklayacak. Yani rakamlara göre diyecek ki, ‘İspanya’da 100 bindeki vaka sayısı 25 ise oraya uçmayacağım. Türkiye’de 15 ise uçacağım.’ Bu konularda hiçbir bilgimiz yok. Onun için biraz erken buluyoruz açıklama yapmak için, ama görünen o ki ilk gelen rezervasyonlarda biraz artış görüyoruz. Ama bu bize istikamet göstermez. Biraz bekleyeceğiz. İngiltere hükümeti tarafından bunun açıklanması nisan ayı içinde yapılacak. Hangi ülkeler, hangi rakamlar ve genelde hangi rakamlara erişilmesi lazım ki turist gönderilecek ülkelere kapılar tamamen açık tutulsun. Rakam vermek çok doğru değil ama ümit verici rakam var mı evet.”

‘İNANILMAZ BİR ŞEKİLDE GELMEK İSTİYORLAR’

Alanya’da yaklaşık 21 yıldır bir otelin genel müdürlüğünü yapan İngiliz asıllı Türk vatandaşı Amanda Jane Özsoy (51), “Haberler çok karışık. Biri diyor nisanda, biri diyor mayısta, birisi de 21 Haziran’da açılacak diyor. Biz daha fazla 21 Haziran’ı mantıklı düşünüyoruz. Çünkü mutasyon çok yüksek İngiltere’de. Tabii ki İngilizler de inanılmaz bir şekilde gelmek istiyorlar, Türkiye’yi de çok seviyorlar ve gelecekler diye düşünüyorum. Her gün mail geliyor, telefon geliyor, gelmek isteyenler de çok. Tabii ki PCR testisten nasıl olacak, formaliteleri ve engelleri de kaldırabilirsek yoğun bir sezon yaşayabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

‘İNGİLTERE’DEN ÇOK DAHA İYİYİZ’

Türkiye’de kendisini inanılmaz güvenli hissettiğini vurgulayan Amanda Jane Özsoy, “Ben her zaman söylüyorum. Türkiye’de inanılmaz güvende hissediyorum hem sağlıkta hem de normal hayatımızda. Benim için de ailem için de aynı şekilde. Burada yaşayan İngilizler de aynı şeyleri düşünüyor. Sağlık sürecinde gerçekten çok iyi, İngiltere’den çok daha iyiyiz. Buradaki aşılama sisteminde gerek bildirmeler gerek sisteminde çok çok ilerideyiz İngiltere’den. Artık gelin biz de özledik gerçekten” diye konuştu.

‘BENCE GELSİNLER’

İngiliz asıllı Türk vatandaşı Karen Giden (63) de İngiliz turistlerin Türkiye ve Alanya’ya tatile gelmesini şu sözlerle değerlendirdi:

“Ekonomi için lazım. Çünkü insanlar 1- 1,5 sene parasız yaşıyor. Çok ihtiyaç var. Bence az az gelsin. Çünkü hemen açılıyor, biz halen turuncu renkteyiz. Biraz sıkıntı bu. Bence daha aşı geliyor Türkiye’ye, çok güzel. Bizim Sağlık Bakanlığı her otelde turizm çalışanlarını aşı yapacak. Çok güzel olacak. Daha sağlıklı daha güvenli. Her otel sertifika alacak, herkes maske giyiyor, sosyal mesafe var biliyoruz. Bizim vaka sayısı iniyor, mayısta biraz daha inecek, daha güzel olacak. Bizim Türkiye bence İngiltere’den daha güvenli. Biz hafta sonu çıkmıyoruz, 21.00’den sonra çıkmıyoruz, yaşlıların, çocukların saatleri belli. Biz insanları daha iyi düşünüyoruz. İngiltere’de o biraz yavaş yapıldı, o yüzden mutasyon var. Bize fazla turist de gelmiyor. Orada her gün uçakla, başka ülkeden geliyorlar, o yüzden mutasyon oldu. Bence herkes aşı olmalı. Çok faydası var. Ben randevu aldım, gittim aşı oldum. Çok güzel. Dün akşam yattım bugün kalktım, hiçbir şey olmadı. Bence gelsinler.”

