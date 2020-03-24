İngiltere’de Başbakan Boris Johnson’ın Sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, Johnson’ın hasta olması durumunda görevi Dışişleri Bakanı Dominic Raab devralacak.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Sözcüsü, Johnson’ın hasta olması durumunda Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın görevi devralacağını duyurdu. Sözcü ayrıca, Raab’ın da hasta olması durumunda başbakanın, bakanlarından herhangi birisine sorumluluk verme yetkisine sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan, Johnson’ın koronavirüs (Covid-19) semptomları taşımadığı ve öksürmeye başlayan Raab’ın da virüs testinin iki kez negatif çıktığı belirtildi.

Sözcü, Jonhson’ın Kabine üyelerinin, sosyal mesafe tedbirlerine uymak için resmi konut ve ofislerin bulunduğu Downing Street’ten ayrılacağını da belirterek, yarın yapılacak Kabine toplantısına birçok bakanın uzaktan katılacağını açıkladı. Sözcü “Şimdi ve gelecekte Kabine bakanlarının büyük bölümünün telekonferans yoluyla katılım sağlayacağını bekliyorum” ifadelerini kullandı.