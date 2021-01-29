İngiltere’den Kıbrıs’a sürpriz ziyaret

Mahmut DOĞAN/ Lefkoşa-(DHA)- İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın gelecek hafta Kıbrıs’ı ziyaret ederek, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile görüşeceği duyuruldu.

Kıbrıs’ta 4 yıl önce askıya alınan müzakerelerin ardından Ada’da diplomasi trafiği yeniden hareketlendi. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın 4 Şubat’ta Kıbrıs’ı ziyaret ederek, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile görüşeceği duyuruldu. Raab’ın çantasında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından Mart ayı başlarında düzenlenecek gayrı resmi beşli zirvenin de yer aldığı ifade edildi.

4 YIL SONRA ZİYARET

Ziyaretin 4 yıl aradan sonra ilk üst düzey ziyaret olduğu ifade edilirken, 2016 yılında İngiltere’nin Başbakanı Boris Johson’un Dışişleri Bakanı olduğu dönemde Kıbrıs’ı ziyaret ederek, Ada’da temaslarda bulunmuştu

GREENTREE YERİNE CENEVRE OLABİLİR

Rum medyasında yer alan haberde, BM Genel Sekreteri António Guterres’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lideri Nikos Anastasiadis’in katılacağı, 5+1 gayrı-resmi zirvenin, Mart başında ABD’nin New York kentindeki Greentree çiftliği yerine İsviçre’nin Cenevre kentinde olabileceği iddia edildi.