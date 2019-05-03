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3 Mayıs 2019
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İngiltere’de dün gerçekleşen yerel seçimler iki büyük partinin birçok belediyede sandalye kaybetmesiyle sonuçlandı.
İngiltere’de dün gerçekleşen yerel seçimler iki büyük partinin birçok belediyede sandalye kaybetmesiyle sonuçlandı.
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İngiltere’deki yerel seçimlerde iktidar oy kaybetti

Editör Editör

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İngiltere’de dün gerçekleşen yerel seçimler iki büyük partinin birçok belediyede sandalye kaybetmesiyle sonuçlandı.

İngiltere Brexit’in gölgesinde girdiği yerel seçim sonuçlarında, iktidardaki Muhafazakar Parti ile ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin oy kaybettiği; diğer küçük partilerin ve bağımsızların ise oylarını artırdığı gözlendi.

İngiltere’de seçmenler dün 248 belediye, 6 belediye başkanlığı ve Kuzey İrlanda’da da 11 belediye meclisi için sandık başına gitti.

İlk gelen seçim sonuçlarına göre İngiltere’deki iki büyük partinin Brexit sürecini beklendiği şekilde tamamlayamadıkları ve süregelen Brexit krizi sonucunda oylarını düşürdükleri gözlendi.

Buna göre iktidardaki Muhafazakar Parti’nin 500 ile bin sandalye kaybetmesi beklenirken; muhafeletteki merkez sağda yer alan Liberal Demokratlar’ın 500, İşçi Partisi’nin ortalama 300 sandalye kazanması bekleniyor.

Bağımsızların 200’den fazla sandalye kazandığı belirtiliyor.

Evening Standard gazetesinin aktardığına göre, hükümetin Brexit sürecini beklenildiği gibi 29 Mart’ta tamamlayamaması dolayısıyla Muhafazakar Parti sahip olduğu geleneksel tabanın bir kısmını kaybedebilir.

BBC ise Muhafazakarların şu ana kadar 440 sandalye kaybettiğini ve bunun günün sonunda 800’e ulaşabileceğini aktardı.

Her iki partinin yerel belediyelerde sandalye kaybetmesi, ‘seçmenlerin Brexit sürecinden sıkıldıkları’ mesajını vermeleri olarak yorumlanıyor.

Dün yapılan seçimlerin, İngiltere’deki dört yıl arayla yapılan seçimlerde, 8 bin 400 sandalye ile en büyük yerel seçim olduğu belirtildi.

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Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

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