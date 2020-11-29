İngiltere’deki en pahalı boşanma davasında yeni gelişme

İngiltere, (DHA)- Azerbaycan asıllı Rus işadamı Ferhad Ahmedov ile eşi Tatyana Ahmedova arasındaki 453 milyon poundluk boşanma sürecinde yaşanan yeni gelişmeye göre, Tatyana Ahmedova, eski eşi ve oğlunu, yüzlerce milyon pound değerinde serveti kendisinden saklamakla suçluyor.

Azerbaycan asıllı Rus iş adamı Ferhad Ahmedov ile eşi Tatyana Ahmedova’nın 453 milyon poundu kapsayan boşanma sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Başkent Londra’da bu hafta başlayacak olan duruşmadaTatyana Ahmedova’nın Ahmedov’un yüz milyonlarca poundluk servetini oğlunun üzerine geçirdiğini ve serveti kendisinden sakladığı iddia edildi.

1.4 MİLYAR DOLAR SERVETİ BULUNUYOR

İngiliz mahkemesi, 2017’deki boşanma davasında, Ahmedov’un Ahmedova’ya 453 milyon pound ödemesine karar verdi. Ahmedov’un 1,4 milyar dolar serveti olduğu düşünülüyor.

“BABA OĞUL ARASINDAKİ HEDİYE İLİŞKİSİ”

Varlık kaçırma iddialarına yönelik Ahmedov ve oğlu tarafından yapılan açıklamada, bunun serveti saklama gibi bir durum olmadığı, ‘baba ile oğul arasındaki hediye ilişkisi’ olduğu ifade edildi. Anne Tatyana Ahmedova, oğlunu ve eşi Ahmedov’u dava etti. Ahmedov ve Ahmedova çiftinin oğlu 27 yaşındaki Timur Ahmedov ise davanın sonucu ne olursa olsun annesini affetmeyeceğini ifade etti.

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